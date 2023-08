La chaleur et l'humidité tuent des centaines de bovins américains pendant le mois le plus chaud du monde

Des centaines de bovins sont morts dans l'Iowa à cause de la chaleur et de l'humidité extrêmes de la fin du mois de juillet, selon l'État et les éleveurs, alors que le monde a enregistré le mois le plus chaud de son histoire.

Ces décès illustrent les conséquences des conditions météorologiques extrêmes sur les animaux d'élevage et la production alimentaire. Ces pertes réduisent encore le cheptel bovin américain, qui est déjà le plus petit depuis des décennies, la sécheresse ayant poussé les éleveurs à abattre davantage de vaches en raison du manque de pâturages pour les nourrir. Bien qu'ils ne soient pas très nombreux, les producteurs ont déclaré que les décès récents étaient inhabituels. Des bovins sont également morts de chaleur au Kansas et au Nebraska, ont indiqué des fonctionnaires de l'État. Le ministère des ressources naturelles de l'Iowa a déclaré à Reuters avoir reçu le 31 juillet une demande "d'élimination d'environ 370 vaches mortes récemment à cause de la chaleur dans l'ouest de l'Iowa". Gary Vetter, éleveur de bovins dans l'ouest de l'Iowa, a déclaré qu'il s'efforçait de protéger les troupeaux locaux, mais qu'environ 53 bovins étaient morts dans les parcs d'engraissement de trois de ses voisins au cours de la dernière semaine de juillet. "Ils ont commencé à tomber et il n'y avait rien à faire", a déclaré M. Vetter. "Je n'ai jamais rien vu de tel. La chaleur est généralement plus dangereuse pour les bovins les plus lourds, qui pèsent plus de 450 kg, mais les températures et l'humidité ont atteint de tels sommets que même des bovins plus légers de 700 kg sont morts, selon M. Vetter. À Carroll, dans l'Iowa, près de la ferme de M. Vetter, l'indice de chaleur a atteint 117 degrés Fahrenheit (47 degrés Celsius) le 28 juillet, selon le service météorologique national. À 322 km de là, dans la ville de Riceville, au nord-est de l'Iowa, Bob Noble a déclaré que deux de ses bovins étaient morts dans des enclos différents, les premiers décès qu'il associe à la chaleur depuis des années. Les carcasses de 1 100 à 1 200 livres seront compostées. "Ils n'ont tout simplement pas pu supporter le stress supplémentaire dû à la chaleur et à l'humidité", a déclaré M. Noble, président de l'Association des éleveurs de l'Iowa (Iowa Cattlemen's Association). L'Iowa est le cinquième État producteur de bétail et comptait 630 000 têtes de bétail dans les parcs d'engraissement au 1er juillet, selon le ministère américain de l'agriculture. L'USDA offre une aide en cas de catastrophe qui peut permettre d'indemniser les producteurs dont le bétail est mort. Le Kansas a reçu une demande d'élimination de 50 bovins en raison du stress thermique cet été, a déclaré Matthew Lara, porte-parole du ministère de la santé et de l'environnement du Kansas. L'été dernier, l'État a enregistré la mort d'au moins 2 000 bovins lorsqu'une vague de chaleur survenue au début du mois de juin a pris les producteurs au dépourvu. Au Nebraska, les téléphones ont commencé à sonner au département de l'environnement et de l'énergie de l'État le 26 ou le 27 juillet, selon la porte-parole Amanda Woita. Il s'agissait d'appels informels de producteurs dont le bétail était mort à cause de la chaleur", a-t-elle déclaré, sans préciser le nombre de décès. Les parcs d'engraissement du Nebraska comptent 2,3 millions de bovins et ceux du Kansas 2,4 millions. Pour éviter les pertes, l'université d'État du Kansas a mis à jour en juin un outil météorologique en ligne, Kansas Mesonet, afin d'utiliser les prévisions du service météorologique national pour prévoir les niveaux de confort du bétail une semaine à l'avance. Auparavant, l'outil fournissait des données météorologiques au jour le jour, a déclaré Christopher "Chip" Redmond, météorologue et responsable de Kansas Mesonet. "À ce moment-là, il est trop tard", a-t-il ajouté.