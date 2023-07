Des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines dans le nord de la Chine, tuant une personne et en emportant deux autres, ont rapporté lundi les médias d'État. Il s'agit des dernières victimes de semaines de conditions météorologiques extrêmes qui ont apporté la misère à de nombreuses personnes et ne montrent aucun signe de fin.

Les fortes pluies, la chaleur et les récentes chutes de grêle ont endommagé les infrastructures, les cultures et mis en danger le bétail dans tout le pays. Elles ont également mis à l'épreuve la patience d'une grande partie des 1,4 milliard d'habitants de la Chine et suscité des craintes quant au changement climatique.

Les pluies qui se sont abattues sur la région de la Mongolie intérieure ont provoqué des crues soudaines qui ont fait un mort et deux disparus, a rapporté la chaîne publique CCTV.

Depuis vendredi, les secouristes de plusieurs régions du sud de la Chine, dont la province de Guizhou (sud-ouest), ont mis en sécurité des personnes et du bétail victimes d'inondations et de glissements de terrain, a rapporté le média d'État CGTN.

Des pluies intenses se sont abattues sur certaines parties de la province du Yunnan au cours du week-end, entraînant des voitures dans des rues qui ressemblaient à des rivières, ont rapporté les médias.

Des coulées de boue dans la province du Sichuan, également située dans le sud-ouest, ont tué plusieurs personnes la semaine dernière.

Le nord de la Chine reste en proie à une chaleur inhabituelle qui s'est installée plus tôt que d'habitude et sur des zones plus étendues, ont rapporté les médias d'État, citant le Centre climatique national.

Le temps chaud devrait durer encore 10 jours, ont indiqué les médias d'État, tandis que des personnes exaspérées ont fait part de leur frustration sur les réseaux sociaux.

Je n'en peux plus de voir le terme "température chaude", a posté une personne.

"Je ne peux même pas pleurer, car mes larmes s'évaporent", a déclaré une autre personne.

Depuis des semaines, les météorologues mettent également en garde contre les fortes convections, qui sont souvent à l'origine d'orages.

Samedi, des tempêtes de grêle dans la province de Heilongjiang, dans le nord-est du pays, ont fait voler des vitres en éclats, selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Ces conditions météorologiques extrêmes surviennent alors que John Kerry, l'émissaire américain pour le climat, est attendu en Chine pour des discussions.