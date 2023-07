Les prix de l'électricité aux États-Unis ont atteint leur niveau le plus élevé depuis des mois sur plusieurs marchés, les particuliers et les entreprises ayant mis en marche leurs climatiseurs pour échapper à une vague de chaleur brutale.

vague de chaleur brutale

qui s'est abattue sur une grande partie du pays cette semaine et qui a mis à rude épreuve les réseaux électriques.

Les conditions météorologiques extrêmes rappellent aux consommateurs le gel fatal de février 2021 qui a privé des millions de Texans d'électricité, d'eau et de chauffage pendant plusieurs jours, ainsi que la vague de chaleur brutale d'août 2020 qui a contraint l'opérateur du réseau électrique californien à imposer des coupures tournantes pendant deux jours, affectant environ 800 000 clients.

Sur le marché au comptant, les prix de l'électricité pour le lendemain ont atteint leur plus haut niveau depuis décembre 2022 au centre de Palo Verde < EL-PK-PLVD-SNL> en Arizona et leur plus haut niveau depuis février au centre de PJM Western < EL-PK-PJMW-SNL>, qui couvre une zone allant du nord-ouest de la Pennsylvanie jusqu'à Washington, D.C.

Les météorologues d'AccuWeather prévoient que les températures atteindront les 90 degrés Fahrenheit (35 degrés Celsius) à New York, Los Angeles, Chicago et Houston au cours des prochains jours et plus de 110 degrés F à Phoenix.

En comparaison, les températures maximales normales sont de 85 F à New York, 83 à Los Angeles, 85 à Chicago, 95 à Houston et 106 à Phoenix.

Les exploitants de réseaux électriques de tout le pays ont déclaré

des alertes à la chaleur

cette semaine et ont demandé aux compagnies d'électricité d'interrompre les travaux de maintenance inutiles afin que toutes les centrales et lignes électriques disponibles soient prêtes à fonctionner.

Le California Independent System Operator (ISO) a émis une

alerte d'urgence énergétique

pour la nuit de mercredi à jeudi, la troisième en une semaine, "en raison de la mise hors service de certaines ressources, de la persistance d'une chaleur excessive à l'intérieur de la Californie du Sud et de la congestion du réseau de transport qui limite l'acheminement de l'électricité vers les régions de l'État qui en ont besoin".

Malgré la chaleur extrême, les gestionnaires de réseau ne s'attendent pas à ce que la consommation d'électricité atteigne des sommets historiques cette semaine. L'opérateur du réseau électrique du Texas s'attend toutefois à ce que la demande établisse de nouveaux records la semaine prochaine en raison de la persistance de la vague de chaleur.

Après avoir établi 11 records de demande l'été dernier, l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) prévoit que la consommation atteindra 83 402 mégawatts (MW) le 31 juillet et 84 386 MW le 1er août, ce qui constituerait les sixième et septième records de l'été et battrait le record actuel de 82 592 MW établi le 18 juillet.

Un mégawatt peut alimenter environ 1 000 foyers américains au cours d'une journée normale, mais seulement 200 foyers au cours d'une chaude journée d'été au Texas. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Nick Zieminski)