La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a déclaré mardi qu'elle souhaitait mettre l'accent sur les délais et la prévisibilité des processus de restructuration de la dette lors de la prochaine réunion de la table ronde mondiale sur la dette souveraine en avril.

Mme Georgieva a déclaré à Reuters qu'elle espérait progresser sur cette question lorsque la table ronde - qui comprend des pays débiteurs et des créanciers officiels et privés - se réunira à Washington en avril lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

"Voyons-nous des possibilités d'amélioration ? Oui. Et nous aimerions profiter de la prochaine table ronde mondiale sur la dette souveraine, au printemps, pour parler de prévisibilité et de délais, car c'est là que réside la plus grande difficulté pour les pays débiteurs", a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée avant une réunion au Brésil des responsables financiers du Groupe des 20 principales économies.

"Tout prend beaucoup plus de temps que ce dont les pays ont besoin et ce à quoi ils s'attendent", a-t-elle ajouté.

Mme Georgieva a refusé de donner des délais précis, mais elle a indiqué que les participants au panel s'efforceraient de définir les étapes spécifiques d'un processus de restructuration de la dette, puis de fixer un "délai maximum" pour l'achèvement de cette étape.

Malgré les retards importants dans les processus de restructuration de la dette en cours, Mme Georgieva a déclaré qu'elle avait constaté certains progrès, notant que la Zambie en était aux dernières étapes de son accord avec les créanciers et que le Ghana progressait également, tout comme des pays tels que le Sri Lanka qui n'étaient pas couverts par le cadre commun du G20.

D'autres pays qui avaient besoin d'une restructuration mais qui ne l'avaient pas demandée au titre du cadre commun, comme le Malawi, voient les conditions s'améliorer et bénéficient d'un engagement constructif de la part de la Chine, le plus grand créancier souverain du monde.

La flambée des taux d'intérêt mondiaux de l'année dernière, combinée à des reprises économiques post-pandémiques décevantes et aux coûts du changement climatique, signifie qu'un nombre presque record de pays consacrent aujourd'hui au moins 20 % de leurs recettes publiques au service de leur dette.

A

nouveau rapport

publié ce mois-ci par le Global Development Policy Center de l'université de Boston avertit que 62 économies en développement, dont la plupart des pays d'Afrique et d'Océanie, sont déjà en proie à une véritable crise de la dette ou ont un besoin immédiat de restructuration.

Eric LeCompte, directeur exécutif du réseau Jubilee USA, une coalition de groupes religieux, de développement et de défense des droits, a déclaré que la table ronde devait aborder des questions essentielles telles que l'incapacité des créanciers privés à négocier des accords sur la dette avec les pays.

"Nous restons préoccupés par le fait que nous ne résolvons toujours pas les crises de la dette. Plus les progrès sont lents, plus il sera difficile de résoudre ces crises", a-t-il déclaré. "La table ronde doit définir de toute urgence un traitement comparable afin que le secteur public cesse de renflouer le secteur privé.

Mme Georgieva a déclaré qu'elle était encouragée par le fait que certains pays qui exploitent les marchés de capitaux trouvent de meilleures conditions, citant les exemples de la Côte d'Ivoire et du Bénin. (Reportage d'Andrea Shalal ; Rédaction d'Alistair Bell et Raju Gopalakrishnan)