SEOUL, 19 janvier (Reuters) - La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son Hui est rentrée de Russie vendredi après une rare visite officielle lors de laquelle elle a rencontré le président russe Vladimir Poutine, a annoncé l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

En début de semaine, KCNA a déclaré que Choe Son Hui et son homologue russe, Sergueï Lavrov, avaient discuté du renforcement de la "coopération stratégique et tactique" ainsi que de la mise en oeuvre de l'accord conclu en septembre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et Vladimir Poutine.

Le déplacement de Choe Son Hui est le dernier en date d'une série d'échanges de haut niveau entre la Corée du Nord et la Russie.

Washington accuse Pyongyang de fournir du matériel militaire à Moscou pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine, tandis que la Russie fournit un soutien technique pour aider la Corée du Nord à renforcer ses capacités militaires, des accusations démenties par la Corée du Nord et la Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé que la Corée du Nord était un "partenaire très important" de la Russie et a indiqué que les deux pays s'attachaient à développer "des relations dans tous les domaines, y compris les domaines sensibles".

Choe Son Hui a rencontré Vladimir Poutine mardi, après s'être entretenue avec Sergueï Lavrov.

(Reportage Jack Kim; version française Camille Raynaud)