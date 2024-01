La chute d'une ligne électrique sur un véhicule a entraîné la mort de trois personnes dans l'Oregon, mais un bébé en couche a survécu après avoir été récupéré par un témoin, ont indiqué les pompiers de Portland.

Les décès semblent liés aux violentes tempêtes hivernales et aux températures négatives qui ont frappé le nord-ouest des États-Unis ces derniers jours.

Une branche d'arbre tombée a fait tomber la ligne électrique sur le toit d'un SUV, a déclaré Rick Graves, porte-parole du service d'incendie et de secours de Portland, qui se trouvait sur les lieux. Les corps de deux adultes et d'un adolescent ont été retrouvés à environ 8 mètres de la voiture.

Les personnes qui ont appelé ont parlé d'au moins une personne et peut-être de la voiture en feu, de victimes gisant prostrées et d'un bébé en liberté, a indiqué M. Graves.

"Il s'agissait d'une scène très émotionnelle, d'une scène d'hystérie rapportée aux répartiteurs par les appelants", a déclaré M. Graves.

Les victimes n'ont pas été identifiées. Les deux adultes et l'adolescent ont été déclarés morts sur place et le bébé, apparemment indemne, a été soigné par les ambulanciers et emmené à l'hôpital, a indiqué M. Graves, qui a estimé l'âge du bébé à 1 ou 2 ans.

Le médecin légiste n'a pas encore déterminé la cause officielle du décès, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'une électrocution.

"Notre message de sécurité est le suivant : si une ligne passe en travers de votre véhicule, restez dans votre véhicule ? Dès que vous posez les pieds sur le sol, vous devenez partie intégrante du courant électrique. Et les conséquences peuvent être graves. Et c'est ce que nous pensons qu'il s'est passé ici", a déclaré M. Graves.

La chaîne de télévision KGW a rapporté qu'un voisin avait arraché le bébé des bras de l'un des corps avant l'arrivée des secours.

Dans mon esprit, je me disais : "Il faut que j'aille chercher ce bébé". C'est la seule chose à laquelle je pensais. Il faut que j'attrape ce bébé", a déclaré le voisin, qui a demandé à rester anonyme, selon KGW.