La chute de la livre s'accélère après les annonces de la Banque d'Angleterre

Londres (awp/afp) - La livre britannique dévissait jeudi face au dollar, perdant près de 2% après les annonces de la Banque d'Angleterre, qui a relevé son taux directeur au plus haut depuis 13 ans pour contrer l'inflation, mais moins fortement que la Fed la veille.

Vers 12H50 GMT (14H50 à Paris), la livre perdait 1,96% à 1,2383 dollar, après être tombée jusqu'à 1,2362 dollar un peu plus tôt, au plus bas depuis 2020, quand le choc de la pandémie se faisait le plus ressentir.

La monnaie britannique reculait à la même heure de 1,32% face à l'euro à 85,22 pence pour un euro.

La BoE a relevé son taux directeur de 0,25 point jeudi, cette quatrième hausse consécutive le portant à 1%.

La veille, la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) avait remonté ses taux directeurs de 0,5 point, premier tour de vis de cette ampleur depuis mai 2000, pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis.

"Bien que le marché ait anticipé une hausse de 0,25%, il y avait une certaine attente que la Banque d'Angleterre adopte une position plus agressive et suive l'exemple de la Réserve fédérale", a expliqué Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

Cette décision plus modeste côté britannique contribue à "affaiblir encore un peu plus la livre", qui pâtit aussi de "la prévision d'une contraction de l'économie britannique" par la Banque d'Angleterre jeudi", a-t-elle ajouté.

Le PIB britannique devrait se contracter au quatrième trimestre, a averti jeudi l'institut monétaire, qui anticipe aussi un recul de l'activité au Royaume-Uni de 0,25% pour l'ensemble de 2023 et une inflation au-dessus de 10% au quatrième trimestre.

Trois des neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC) de la BoE ont voté pour une hausse plus marquée du taux, soit 0,5 point.

"Cette division des votes et les incertitudes sur l'inflation et la croissance placent les décideurs (de la BoE) dans un dilemme compliqué. Équilibrer l'inflation et la croissance sera très difficile", estime Fawad Razaqzada, analyste chez City Index et Forex.com.

Mais "d'autres pays en Europe sont confrontés à des risques similaires, principalement en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de son impact sur les prix de l'énergie et des matières premières", ce qui pourrait aussi se traduire par une remontée de la livre face à l'euro.

Le dollar remontait aussi jeudi face à l'euro, regagnant une partie du terrain qu'il avait perdu la veille après que la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) a adopté le resserrement rapide de sa politique monétaire anticipé par les investisseurs.

Le billet vert prenait 0,65% à 1,0553 dollar pour un euro.

Le repli du dollar, qui avait atteint fin avril un plus haut en deux décennies face à un panier d'autres grandes monnaies, le Dollar index, n'aura pas duré.

"Les faucons de la Fed", comme sont surnommés les défenseurs d'une politique monétaire stricte, "restent aux commandes", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Par ailleurs, l'incertitude géopolitique, entre la guerre en Ukraine et les confinements en Chine, poussent les investisseurs à privilégier les valeurs refuges comme le billet vert.

Le marché finira la semaine avec les données officielles sur l'emploi américain vendredi.

Cours de jeudi Cours de mercredi 12H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0553 1,0622 EUR/JPY 137,02 137,12 EUR/CHF 1,0366 1,0327 EUR/GBP 0,8522 0,8410 USD/JPY 129,84 129,09 USD/CHF 0,9823 0,9722 GBP/USD 1,2383 1,2631

afp/rp