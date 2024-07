La chute des valeurs lourdes qui ont tiré les marchés vers le haut cette année met en évidence la vulnérabilité de Wall Street face à toute faiblesse du secteur des grandes technologies et fait craindre de nouvelles turbulences pour les actions qui sont trop sollicitées.

Les rapports trimestriels décevants de Tesla et d'Alphabet, la société mère de Google, ont provoqué une chute brutale du marché mercredi, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, chutant de 3,6 %, ce qui constitue sa pire journée depuis octobre 2022. L'indice de référence S&P 500 a chuté de 2,3 %, les rapports sur les bénéfices suscitant des inquiétudes quant aux résultats à venir des autres grandes entreprises technologiques.

"Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT, a déclaré à propos des résultats de Tesla, après que le constructeur de véhicules électriques a affiché sa marge bénéficiaire trimestrielle la plus faible en cinq ans. "La solution consiste à se diversifier davantage.

La déroute survient après que l'optimisme à l'égard de la technologie de l'intelligence artificielle a alimenté un rallye de plusieurs mois dans une poignée de grandes entreprises technologiques et de croissance, notamment le fabricant de puces Nvidia , Microsoft et Amazon, poussant le S&P 500 à des sommets record cette année.

Les actions des mégacapitalisations - surnommées, avec Meta Platforms et Apple, les Sept Magnifiques - ont représenté environ un tiers du gain de 14 % du S&P 500 en 2024, ce qui fait de leur trajectoire un facteur clé de l'évolution des marchés plus larges.

La montée en flèche des cours des actions a suscité des inquiétudes quant aux valorisations exagérées des entreprises et les comparaisons avec la bulle Internet d'il y a plus de vingt ans sont devenues plus fréquentes. Le S&P 500 se négocie à près de 22 fois les bénéfices attendus, son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans, et bien au-dessus de sa moyenne décennale de 18, selon les données du LSEG.

Des signes de nervosité à l'égard des valeurs technologiques ont commencé à se manifester ces dernières semaines, alors que la reprise fulgurante de nombreux leaders du marché semblait s'essouffler. Un signal a été donné par la hausse de l'indice de volatilité Cboe, connu comme la jauge de la peur de Wall Street parce qu'il mesure la demande de protection des portefeuilles. L'indice a atteint mercredi son niveau le plus élevé depuis trois mois.

Les fonds spéculatifs ont réduit leur exposition aux marchés au cours des deux dernières semaines, ont indiqué les courtiers de Goldman Sachs et de Morgan Stanley dans des notes publiées la semaine dernière, craignant que les gains réalisés en début d'année ne s'évaporent en cas de changement d'attitude à l'égard des actions du secteur de la technologie.

Andrew Volz, directeur général du courtier Clear Street, a déclaré que les fonds spéculatifs continuaient à réduire l'effet de levier de leurs portefeuilles mercredi, en vendant des positions longues et en couvrant des paris baissiers.

"Il y a eu des liquidations générales de titres comme Nvidia, Tesla, les sept grandes entreprises technologiques", a déclaré M. Volz.

L'OPTIMISME DES BÉNÉFICES EST-IL EXCESSIF ?

Bien que l'indice S&P 500 soit encore inférieur de 4 % à son record historique atteint au début du mois, certains investisseurs craignent que Wall Street ne soit devenue trop optimiste en ce qui concerne la croissance des bénéfices, ce qui rendrait les actions vulnérables si les entreprises n'étaient pas en mesure de répondre aux attentes dans les mois à venir.

On en a eu un exemple mercredi, lorsque les actions d'Alphabet ont chuté de plus de 5 %. Bien que l'entreprise ait annoncé des revenus supérieurs aux prévisions, les investisseurs se sont inquiétés du fait que les investissements croissants dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle réduiraient les marges et que YouTube devait faire face à une concurrence acharnée pour obtenir des recettes publicitaires.

"Nous avons placé la barre trop haut en ce qui concerne les bénéfices", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management. "Même les bénéfices d'Alphabet ont été supérieurs aux prévisions, mais le marché n'a manifestement pas été impressionné et les résultats n'ont pas été suffisants."

De nombreuses autres actions des Sept Magnifiques ont connu de fortes baisses mercredi. Les actions de Tesla ont chuté de plus de 12 %, enregistrant ainsi leur pire baisse quotidienne depuis 2020, tandis que celles de Nvidia ont perdu 6,8 %. Les actions Microsoft ont chuté de 3,6 % et Apple a perdu 2,9 %.

La chute de mercredi devrait laisser les investisseurs sur leur faim dans les semaines à venir, alors que d'autres résultats technologiques sont attendus. Meta, Microsoft et Apple doivent tous présenter leurs résultats la semaine prochaine, ce qui pourrait accroître la volatilité si l'un d'entre eux déçoit ou apaiser les craintes des investisseurs si les résultats sont bons.

"Nous sommes dans une phase de repli. Mais pour moi, il s'agit d'une situation à court terme", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Si nous voyons de bons chiffres dans les prochains jours, la tendance pourrait s'inverser tout aussi rapidement.