La chute des actions rétablit les valorisations, mais le risque de récession et les taux assombrissent les perspectives.

Depuis que le S&P 500 a atteint un sommet historique il y a un an, le ratio cours/bénéfice de l'indice a chuté de plus de 20 % par rapport à ses sommets pour atteindre des niveaux plus proches des moyennes historiques.

Certains investisseurs voient encore des raisons d'être sceptiques. Les actions peuvent être plus chères qu'il n'y paraît si les estimations actuelles des bénéfices ne tiennent pas pleinement compte d'un éventuel ralentissement économique, tandis qu'un éventuel ralentissement pourrait freiner davantage ce que les investisseurs sont prêts à payer pour les actions.

"Les valorisations ont corrigé, mais elles ne sont toujours pas convaincantes par rapport aux défis macroéconomiques qui existent", a déclaré Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services, qui juge les titres à revenu fixe plus intéressants que les actions.

"Au mieux, on peut dire que les valorisations sont moyennes", a déclaré Lerner, "mais la question que je pense que vous devez vous poser est-elle suffisamment moyenne étant donné le risque élevé de récession ?"

Le S&P 500 a dégringolé de 19,4 % en 2022, les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale destinées à juguler une inflation élevée depuis 40 ans ayant pénalisé les prix des actifs. Au cours des premiers jours de la nouvelle année, l'indice boursier de référence a glissé de 0,8 %.

La chute du marché en 2022 a ramené le rapport entre le prix et les estimations de bénéfices à terme à environ 17, contre environ 21,7 il y a un an, selon Refinitiv Datastream. Le niveau actuel reste légèrement supérieur à la moyenne de 15,8 de l'indice au cours des 20 dernières années.

GRAPHIQUE : Modération des valeurs boursières (

Les valorisations peuvent encore être trop élevées si une récession se produit, comme beaucoup le prévoient à Wall street. Les gestionnaires de fonds interrogés dans le cadre de l'enquête BofA Global Research du mois dernier ont cité une profonde récession mondiale et une inflation élevée persistante comme étant les principaux risques pour le marché, 68 % d'entre eux prévoyant un ralentissement probable au cours de l'année prochaine.

Les économistes d'UBS prévoient une récession du deuxième au quatrième trimestre de cette année, "car les hausses de taux poussent une économie vulnérable vers la contraction."

"Comme la croissance se détériore considérablement au T2/T3, nous supposons que le multiple tombe vers 14,5 (fois)", ont déclaré les stratèges en actions d'UBS dans une note. Combiné à une prévision d'affaiblissement des estimations de bénéfices, cela ferait baisser le S&P 500 à 3 200, selon UBS, soit environ 16 % en dessous des niveaux actuels.

Une éventuelle récession pourrait exercer une pression sur les bénéfices des entreprises plus forte que celle prise en compte dans les projections. Le consensus des analystes prévoit une augmentation des bénéfices de 4,4 % cette année, selon Refinitiv IBES.

Pourtant, pendant les récessions, les bénéfices chutent à un taux annuel moyen de 24 %, selon Ned Davis Research. Si les estimations sont trop optimistes, cela signifie que le ratio C/B est plus élevé qu'il n'y paraît, ce qui rend les actions moins attrayantes.

L'image des bénéfices commencera à s'éclaircir lorsque la saison des bénéfices du quatrième trimestre débutera la semaine prochaine. Les banques Wells Fargo et Citigroup, le géant de la santé UnitedHealth Group, le gestionnaire d'actifs BlackRock et Delta Air Lines doivent publier leurs résultats.

La flambée des taux d'intérêt de 2022 pourrait également miner les évaluations des actions en rendant les actifs relativement sûrs comme les bons du Trésor américain plus attrayants. Les rendements des bons du Trésor de référence ont bondi à des sommets de 15 ans l'année dernière, après une longue période où les actifs relativement sûrs rapportaient peu.

"Le problème avec l'analyse de l'évaluation en ce moment est le vieux dicton selon lequel il n'y a pas d'alternative aux actions parce que les taux d'intérêt étaient si bas", a déclaré Matthew Miskin, co-chef de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

Avec des taux d'intérêt "nettement plus élevés qu'au cours de la dernière décennie... ce multiple plus élevé que vous aviez l'habitude de payer pour les actions n'est peut-être pas aussi justifié", a-t-il ajouté.

La prime de risque des actions, ou le rendement supplémentaire que les investisseurs s'attendent à recevoir pour détenir des actions par rapport aux obligations d'État sans risque, est devenue moins favorable au cours de l'année dernière, selon Lerner de Truist.

La prime actuelle coïncide avec un rendement excédentaire sur 12 mois de 3,5 % pour le S&P 500 par rapport au bon du Trésor à 10 ans, mais "les dégradations de l'économie et des bénéfices restent des risques", a déclaré Lerner dans une note.

Le rapport de jeudi sur l'indice des prix à la consommation de décembre, très surveillé, pourrait influencer l'ampleur des hausses de taux de la Réserve fédérale cette année.

Les investisseurs sont à la recherche de bonnes affaires. State Street Global Advisors préfère les actions à moyenne et petite capitalisation à leurs homologues à grande capitalisation, a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements de State Street.

L'indice S&P 400 des moyennes capitalisations et l'indice S&P 600 des petites capitalisations se négocient tous deux à environ 13 fois les estimations de bénéfices à terme, bien en dessous de leurs moyennes à long terme respectives, selon Refinitiv Datastream.

"Plus vous descendez dans la capitalisation boursière, plus les valorisations deviennent attrayantes", a déclaré M. Arone.