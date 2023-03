Le principal indice boursier canadien a baissé de 0,7 % lundi, les investisseurs ayant vendu des actions bancaires dans le contexte d'une liquidation mondiale due aux craintes de contagion de l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB), mais les gains des mineurs d'or ont aidé à compenser une partie des baisses.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 165,02 points, ou 0,8 %, à 19609,90 en début de matinée, après avoir chuté jusqu'à 19 427,53, son niveau le plus bas depuis le 5 janvier.

"Les banques canadiennes sont en baisse ce matin, ce qui n'a pas vraiment de sens car les problèmes bancaires aux États-Unis n'ont rien à voir avec les banques canadiennes", a déclaré Steve Palmer, directeur des investissements chez AlphaNorth Asset Management.

"Les gens ne devraient pas avoir de raison de paniquer", a-t-il déclaré, ajoutant que les actions des banques canadiennes, et les actions plus généralement au Canada, se rétabliront au cours des prochaines 24 heures.

Dans les 10 premières minutes de cotation lundi matin, l'indice principal avait chuté de 1,7 %, à 19436,22.

Les autorités américaines ont pris dimanche des mesures d'urgence pour renforcer la confiance dans le système bancaire, après que la faillite de SVB a menacé de déclencher une crise financière plus large.

Le régulateur bancaire canadien, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), a déclaré dimanche qu'il prenait le contrôle temporaire de l'unité de SVB dans le pays.

Le groupe financier a perdu 2,5 % au début de la matinée, tandis que de nombreuses autres actions canadiennes ont également chuté. Les actions de la Banque Toronto-Dominion ont chuté de 4 %, tandis que la Banque Royale du Canada a perdu 3 %, tandis que la Banque de Nouvelle-Écosse a baissé de 2,5 % et la CIBC de 4 %.

Les actions de la société canadienne de technologie de la publicité numérique AcuityAds Holdings Inc. ont bondi de 7,7 % après la reprise des négociations lundi. L'action a chuté de plus de 15 % vendredi avant que la cotation ne soit interrompue après que la société ait déclaré qu'elle conservait des comptes bancaires américains auprès de SVB, qui représentent des dépôts de 55 millions de dollars.

Les valeurs énergétiques ont baissé de 4,9 % et les valeurs industrielles de 1,1 %.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a été le plus performant au début de la journée, en hausse de 1,8 %.

Le dollar canadien s'est apprécié par rapport à son homologue américain lundi, alors que le billet vert a chuté en raison des attentes de la Réserve fédérale d'être moins agressive dans la hausse des taux d'intérêt après que les autorités soient intervenues pour limiter les retombées de l'effondrement soudain de la Silicon Valley Bank. Le huard s'échangeait 0,8 % de plus à 1,3732 dollar canadien pour un billet vert, soit 72,81 cents américains.