La chute des bénéfices trimestriels de Ryanair a jeté une ombre sur l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough, lundi, où les dirigeants du secteur de l'aviation étaient déjà préoccupés par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, les retards d'avions et les plans de réduction des émissions qui n'aboutissaient pas.

Boeing a annoncé une commande exceptionnelle de Korean Air pour 20 jets 777X et 20 787, d'une valeur de 7 milliards de dollars selon les prix de livraison estimés par Cirium Ascend, ce qui donne un coup de pouce au programme 777X du constructeur américain, qui a été longtemps retardé.

Toutefois, de nombreux délégués présents au rassemblement des leaders de l'aviation, qui s'est tenu du 22 au 26 juillet, ne s'attendaient pas à la traditionnelle avalanche de contrats, alors qu'Airbus peine à atteindre ses objectifs de production et que Boeing adopte une attitude discrète face à sa crise de sécurité, déclenchée par l'envol d'un panneau d'un avion 737 MAX en janvier dernier.

Le secteur de l'aviation a été durement touché par la pandémie, qui a entraîné un effondrement du trafic aérien, suivi d'une forte reprise. De nombreuses entreprises ont alors dû se démener pour résoudre les problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de pièces détachées.

La situation a été exacerbée par l'aggravation de la crise chez Boeing, qui a dû ralentir la production de son avion le plus vendu, le 737 MAX, à la suite de l'éclatement du panneau.

Les retards dans la livraison des avions ont entravé les efforts des compagnies aériennes pour tirer parti de l'augmentation des voyages après la pandémie et du gonflement des coûts, et il apparaît de plus en plus clairement qu'elles ont du mal à répercuter ces coûts sur les consommateurs alors que la demande commence à se normaliser.

Ryanair, la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe, a annoncé lundi une réduction de près de moitié de son bénéfice trimestriel, alors que les tarifs ont chuté de 15 % et que la direction a mis en garde contre une pression accrue sur les prix.

Le PDG Michael O'Leary a ajouté que les livraisons de Boeing s'étaient améliorées, mais qu'il y avait encore des retards et qu'il commençait à s'inquiéter des livraisons prévues pour l'année prochaine.

Par ailleurs, flydubai a déclaré que ses plans d'expansion de la flotte avaient été compromis par les retards de livraison de Boeing, tandis que le patron d'Air India a déclaré qu'il était obligé de voler des pièces d'autres avions pour maintenir ses appareils en vol, en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement de l'industrie.

"La grande question pour les compagnies aériennes ici à Farnborough est de savoir ce qu'il est advenu de l'effet de halo de la demande après la pandémie - la reprise s'est-elle arrêtée ?", a déclaré Mark Pilling, journaliste chevronné de l'aviation, qui devait animer un panel de PDG.

Le PDG de Pegasus Airlines, Guliz Ozturk, a déclaré aux journalistes que les clients revenaient "à l'essentiel" et recherchaient des tarifs plus bas.

"Nous avons commencé à observer une normalisation de la demande. Qu'est-ce que cela signifie ? Je veux dire que la demande est là, mais maintenant les voyageurs cherchent, comme avant la pandémie, le prix le plus abordable, le plus bas, le meilleur prix pour leur voyage", a-t-elle déclaré.

L'avertissement de Ryanair sur les tarifs a renforcé les inquiétudes concernant la pression sur les rendements - une mesure du prix moyen payé par kilomètre par chaque passager et un baromètre clé pour la rentabilité des compagnies aériennes.

Les actions des compagnies aériennes ont été parmi celles qui ont le plus chuté en Europe. Ryanair était en baisse de plus de 14% et s'apprêtait à vivre sa pire journée depuis juin 2016 à 1140 GMT, tandis que sa rivale easyJet chutait de 8%, TUI de 4,9% et IAG, propriétaire de BA, de 4%.

RÉPARER LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

Les négociations étant probablement limitées, le salon de l'aéronautique devrait se concentrer sur la manière dont les constructeurs s'attaquent aux blocages de la chaîne d'approvisionnement.

Stephanie Pope, la nouvelle directrice des avions commerciaux de Boeing, a déclaré dimanche lors d'une conférence de presse que la production du 737 MAX s'améliorait et que l'entreprise était en train d'opérer un "changement transformationnel" au niveau de la sécurité et de la culture d'entreprise.

Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a également déclaré dimanche que l'entreprise progressait dans l'augmentation de la production de ses principaux avions de transport de passagers.

Les délégués ont déclaré que certains contrats allaient franchir la ligne de démarcation. Virgin Atlantic est sur le point de passer une commande complémentaire d'Airbus A330neos et Flynas, une compagnie aérienne saoudienne à bas prix, est sur le point de commander jusqu'à 30 de ces mêmes avions à fuselage large, selon des sources industrielles.

Japan Airlines devrait confirmer ses récentes commandes provisoires de jets et Boeing constate un intérêt pour le leasing de son 737 MAX, tandis que Turkish Airlines est en pleine négociation pour acheter des jets Boeing, selon des sources industrielles.

Les compagnies n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Le salon de l'aéronautique de cette semaine sera ponctué de tables rondes et d'ateliers sur le développement durable, les géants de l'aérospatiale et les compagnies aériennes cherchant à souligner leur engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone, alors même qu'ils prévoient de développer massivement le transport aérien dans le monde.

Du côté de la défense, l'accent sera mis sur l'Ukraine, les retards éventuels du futur chasseur américain F-22, dont le nom de code est NGAD, et une révision de la défense par le nouveau gouvernement travailliste britannique.

S'exprimant lors du salon, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il souhaitait souligner "officiellement" l'importance du Global Combat Air Programme (GCAP), atténuant ainsi les spéculations selon lesquelles le projet d'avion de combat avec le Japon et l'Italie pourrait être supprimé à la suite du réexamen de la politique de défense. (Reportage complémentaire de Joe Brock, Tim Hepher et David Shepardson ; rédaction de Mark Potter et Josephine Mason)