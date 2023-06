Les bénéfices annuels des entreprises industrielles chinoises ont prolongé une baisse à deux chiffres au cours des cinq premiers mois, car la baisse de la demande a réduit les marges, renforçant les espoirs d'un soutien politique plus important pour soutenir une reprise économique post-COVID chancelante.

La chute des bénéfices de 18,8 % en glissement annuel s'ajoute à la contraction de 20,6 % enregistrée entre janvier et avril, et s'ajoute aux preuves d'une économie en perte de vitesse sur de nombreux fronts en mai, y compris les ventes au détail, les exportations et les investissements immobiliers, alors que le taux de chômage des jeunes a atteint un nouveau sommet de 20,8 %.

Rien que le mois dernier, les bénéfices industriels se sont contractés de 12,6 % par rapport à l'année précédente, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS) publiées mercredi. Les bénéfices ont baissé de 18,2 % en avril.

"La lenteur de la reprise des bénéfices industriels témoigne des difficultés persistantes auxquelles sont confrontées les entreprises", a déclaré Wu Chaoming, directeur adjoint de l'Institut économique international Chasing.

M. Wu a déclaré que les difficultés des entreprises renforçaient les arguments en faveur de mesures politiques supplémentaires pour aider les entreprises.

Offrant un certain espoir de redressement, les constructeurs automobiles ont vu leurs bénéfices doubler en mai par rapport à l'année précédente, bien que ce bond reflète en partie les mauvaises performances de l'année dernière, lorsque les restrictions de la COVID ont lourdement pesé sur les entreprises.

"Alors que l'environnement extérieur devient de plus en plus compliqué et sévère, la demande intérieure semble toujours insuffisante, ce qui pèse sur la poursuite de la reprise des bénéfices industriels", a déclaré Sun Xiao, statisticien du NBS, dans un communiqué d'accompagnement, notant que les bases d'une reprise des bénéfices industriels ne sont pas encore solides.

Les entreprises étrangères ont enregistré une baisse de 13,6 % de leurs bénéfices entre janvier et mai, tandis que les entreprises du secteur privé ont enregistré une baisse de 21,3 %, selon une ventilation des données.

Les bénéfices ont chuté pour 24 des 41 principaux secteurs industriels au cours de la période, l'industrie du pétrole, du charbon et du traitement des combustibles ayant enregistré la chute la plus importante (92,8 %).

PLUS DE SOUTIEN POLITIQUE

La reprise inégale de la deuxième économie mondiale a incité S&P Global, Goldman Sachs et d'autres agences internationales à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance de la Chine pour cette année au cours des dernières semaines.

De nombreux économistes s'attendent à ce que les décideurs politiques prennent davantage de mesures de soutien pour stabiliser l'économie, alors qu'elle est confrontée à des pressions à l'intérieur du pays et à une baisse de la demande sur ses principaux marchés à l'étranger.

Afin de soutenir le rebond vacillant, la Chine a réduit la semaine dernière ses principaux critères de prêt pour la première fois en 10 mois. Elle a également dévoilé un paquet de 520 milliards de yuans d'allègements fiscaux à l'achat de véhicules à énergie nouvelle jusqu'à la fin de l'année 2027.

Dans son discours d'ouverture du Forum d'été de Davos à Tianjin mardi, le premier ministre Li Qiang a déclaré que la Chine mettrait en œuvre des mesures politiques plus efficaces pour développer la demande intérieure.

La croissance économique de la Chine au deuxième trimestre sera supérieure à celle du premier trimestre, a déclaré M. Li, ajoutant qu'elle devrait atteindre l'objectif de croissance d'environ 5 % fixé pour 2023.

Toutefois, le gouvernement a adopté une approche prudente pour relancer l'économie, compte tenu des inquiétudes persistantes concernant la dette des gouvernements locaux et d'autres risques à long terme.

Les bénéfices industriels concernent les entreprises dont les activités principales génèrent des revenus annuels d'au moins 20 millions de yuans (2,77 millions de dollars).

La Chine publiera ses données sur la croissance du PIB au deuxième trimestre à la mi-juillet. (1 $ = 7,2182 yuans chinois renminbi) (Reportage de Qiaoyi Li et Ryan Woo Rédaction de Shri Navaratnam)