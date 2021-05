La chute des crypto-monnaies et d'autres valeurs sûres s'inscrit dans le contexte des craintes d'inflation aux États-Unis.

NEW YORK, 20 mai (Reuters) - Le repli des crypto-monnaies, des actions à forte croissance et d'autres actifs de haute volée pourrait être le signe d'une attitude plus prudente de la part des acteurs du marché après une période d'exubérance effrénée, ont déclaré des investisseurs et des analystes.

Rares sont ceux qui pensent que le cycle haussier qu'ont connu les marchés boursiers américains au cours de l'année écoulée est prêt à s'inverser. Pourtant, on craint de plus en plus qu'une hausse imminente de l'inflation, combinée à un pic potentiel de la croissance économique américaine, n'oblige les investisseurs à réduire le risque dans leurs portefeuilles, ce qui nuirait à bon nombre des actifs qui ont grimpé en flèche plus tôt cette année.

"Les actifs plus risqués, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions de croissance plus spéculatives, voient leurs multiples baisser de manière significative, car les investisseurs commencent à réévaluer l'impact de l'inflation potentielle", a déclaré David Mazza, directeur général de Direxion.

La chute de mercredi s'est concentrée sur les actifs qui ont le plus progressé au cours de l'année dernière. Le bitcoin est tombé à ses plus bas niveaux depuis janvier, tandis que le fonds ARK Innovation ETF de Cathie Wood - le fonds d'actions américaines le plus performant en 2020 - a encore glissé de 2,5 %, ce qui lui a fait perdre 15,3 % depuis le début du mois. Le bitcoin est en hausse de 34 % depuis le début de l'année, tandis que le fonds ARK est en baisse de 17,2 %.

Les valeurs énergétiques du S&P 500 ont chuté de 2,5 %, freinant leur reprise de plus de 30 % depuis janvier, tandis que l'indice FANG - une mesure des grands noms de la technologie qui ont fait grimper le marché l'année dernière - a augmenté de 0,7 %. Il reste en hausse de seulement 3,5 % depuis le début de l'année. Le S&P 500 est en hausse de 84 % depuis son plus bas niveau de mars 2020 et a progressé de 9,9 % cette année.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié mercredi après-midi, a montré qu'un "certain nombre" de responsables de la Fed semblaient prêts à envisager des modifications de la politique monétaire en fonction de la poursuite d'une forte reprise économique - un point négatif potentiel pour les actifs à risque qui ont prospéré grâce à des mesures de relance sans précédent. Cette réunion a toutefois eu lieu avant la publication des données anémiques d'avril sur l'emploi.

"Ils envisageaient de penser à réduire les achats d'actifs (assouplissement quantitatif) si l'économie poursuit cette reprise rapide et s'ils se rapprochent de la réalisation du double mandat", a déclaré Kathy Bostjancic, économiste financière en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. "Notre point de vue est qu'ils annoncent probablement à l'avance la réduction des achats à Jackson Hole en août et qu'ils commencent réellement à réduire les achats d'actifs au début de l'année prochaine."

Les responsables de la Fed se sont engagés à maintenir leurs politiques ultra-libres de lutte contre la crise, pariant que la flambée inattendue des prix à la consommation le mois dernier est due à des forces temporaires qui s'atténueront d'elles-mêmes.

"Nous pensons qu'il y a encore de la marge, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'écume dans certaines parties du marché", a déclaré Brian Jacobsen, stratège d'investissement senior pour l'équipe Multi-Asset Solutions de Wells Fargo Asset Management. "Ce marché haussier est sorti très rapidement et vous avez forcément des crampes musculaires en cours de route".

Les inquiétudes concernant l'inflation - ou du moins la façon dont les investisseurs réagiront aux signes de hausse des prix à la consommation - ont proliféré ces dernières semaines.

Les gestionnaires de fonds interrogés dans le cadre d'une enquête de BoFA Global Research publiée mardi ont désigné l'inflation comme le principal risque pour les marchés, tandis que BlackRock Inc, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a déclaré qu'une réaction excessive du marché à un dépassement de l'inflation était un risque qui accompagnait sa recommandation de surpondérer les actions.

Le récent mouvement de vente des actions technologiques, malgré de solides bénéfices au premier trimestre, illustre la possibilité de toucher des poches d'air au fur et à mesure du redémarrage économique, a déclaré la société en début de semaine. Cela peut créer des opportunités dans un secteur bénéficiant de tendances structurelles.

Mazza, de Direxion, s'attend à ce que les inquiétudes liées à l'inflation soient de courte durée, ce qui rendrait certains des noms de croissance qui ont été vendus en mai plus attrayants au cours des 12 prochains mois.

L'indice Russell 1000 Value, par exemple, est en hausse de 15 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice Russell 1000 Growth est en hausse de 2,6 %.

"Il est très difficile d'envisager une situation où la valeur continue de surperformer la croissance dans la même mesure jusqu'en 2022", a-t-il déclaré. (Reportage de David Randall à New York ; reportage supplémentaire de Karen Pierog à Chicago ; édition d'Ira Iosebashvili et Matthew Lewis)