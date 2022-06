La chute des crypto-monnaies ne faiblit pas alors que l'arrêt de Celsius laisse les investisseurs "paniqués".

Le bitcoin a chuté jusqu'à 7,2% à 20 816 $, son plus bas niveau depuis décembre 2020, prolongeant le plongeon de 15% de lundi.

La plus grande cryptomonnaie du monde a perdu plus de 50 % depuis le début de l'année et 28 % depuis vendredi.

Le jeton n° 2, l'éther, a perdu jusqu'à 10 % à 1 075 $, son plus bas depuis janvier 2021, et les jetons plus petits ont pris encore plus de coups.

La vente a été le résultat de la suspension des retraits par Celsius et des données élevées sur l'inflation américaine de vendredi qui ont alimenté les attentes d'une hausse plus marquée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a déclaré le gestionnaire de fonds QCP Capital, basé à Singapour, dans une obligation.

"Le marché panique maintenant à propos de l'impact et de la contagion si Celsius devient insolvable", a déclaré QCP.

Celsius a déclaré dans un billet de blog https://blog.celsius.network/a-memo-to-the-celsius-community-59532a06ecc6 publié lundi en Asie, citant des conditions de marché extrêmes, qu'elle avait gelé les retraits et les transferts entre comptes, "afin de stabiliser les liquidités et les opérations pendant que nous prenons des mesures pour préserver et protéger les actifs".

Basée dans le New Jersey, Celsius, qui dispose d'environ 11,8 milliards de dollars d'actifs, propose des produits porteurs d'intérêts aux clients qui déposent des cryptomonnaies sur sa plateforme. Elle prête ensuite les cryptomonnaies pour en tirer un rendement.

Toutes les classes d'actifs ont également été secouées par une inflation plus élevée, les investisseurs se débarrassant des actifs risqués.

L'indice S&P a chuté pendant quatre jours consécutifs, l'indice de référence ayant désormais perdu plus de 20 % par rapport à son dernier record de clôture, ce qui confirme un marché baissier selon une définition couramment utilisée. [.N]

Les actions de cryptomonnaies ont été particulièrement touchées.

Les actions de la banque cryptographique Silvergate Capital ont clôturé en baisse de 16,7 % lundi, l'acheteur de BTC et le fournisseur de logiciels de veille stratégique MicroStrategy ont dégringolé de 25,2 % et la bourse de crypto-monnaies Coinbase Global a perdu 11,4 %.