La chute des prix de l'immobilier en Chine va s'accentuer au premier semestre avant de s'accélérer en 2023

Selon 13 analystes et économistes interrogés par Reuters entre le 17 et le 24 février, les prix des logements neufs devraient baisser de 1,0 % en glissement annuel au cours du premier semestre de 2023, soit une baisse plus importante que celle de 0,5 % prévue pour cette période dans un sondage de novembre.

Pour 2023, les prix devraient augmenter de 2,5 %, soit une hausse plus rapide que celle de 1,0 % prévue dans le sondage précédent.

Les revenus et les attentes des consommateurs se rétablissent lentement et l'offre de logements dépasse la demande dans les petites villes, a déclaré Lu Zhe, économiste en chef chez Topsperity Securities.

"Un rebond de la demande entraînera une amélioration des prix avec la reprise de l'économie au cours de la seconde moitié de l'année", a déclaré Lu.

Le secteur de l'immobilier, frappé par la crise, a été entravé par une demande en baisse et des défauts de paiement de plus en plus nombreux, avec une chute des ventes et des prix.

Une timide reprise du secteur de l'immobilier a été observée en janvier, avec une hausse des prix des maisons pour la première fois en un an, stimulée par un soutien agressif du gouvernement à la fin de l'année dernière, une baisse des taux hypothécaires et un revirement sur la politique de confinement "zéro COVID".

La demande, cependant, reste léthargique et constitue une contrainte majeure à un rebond à long terme, mais les analystes s'attendent à ce qu'une reprise durable s'amorce vers le second semestre de cette année.

Le ralentissement de la croissance de la population et les facteurs limitant la reprise du marché, tels que la baisse des revenus, les attentes de baisse des prix des logements et les projets de construction au point mort, n'ont pas connu de revirement fondamental, a déclaré Huang Yu, vice-président de la China Index Academy.

Les ventes immobilières devraient chuter de 9,0 % au cours du premier semestre de l'année, une baisse plus importante que celle de 5,0 % prévue dans le sondage de novembre. Les économistes s'attendent à une baisse de 1,5 % des ventes pour l'ensemble de l'année 2023, une baisse plus importante que celle de 1,0 % prévue dans le dernier sondage, selon l'enquête.

"À mesure que l'impact de la COVID-19 s'estompe, nous nous attendons à ce que les ventes mensuelles de logements soient plus lisses que l'année précédente", a déclaré Xingping Wang, analyste principal chez Fitch Bohua.

Cependant, il faudra du temps pour que le marché trouve son fond et les ventes ne se rétabliront que lentement, a ajouté M. Wang.

Les marchés attendent un assouplissement des restrictions sur les prix, les achats et les ventes que les autorités des villes dites de premier rang ont imposées pour freiner la flambée des prix et la spéculation.

Bien que tous les participants à l'enquête aient déclaré qu'il était peu probable que les restrictions dans les villes de premier rang soient complètement levées, un certain assouplissement marginal était possible.

"L'assouplissement des réglementations dans les villes de premier rang a un effet de démonstration très important. Nous pensons que le régulateur sera plus prudent pour déterminer l'ampleur et le moment de l'assouplissement des politiques dans les villes de premier rang", a déclaré Wang de Fitch Bohua.

Les analystes ont également déclaré que la Chine allait progressivement augmenter la proportion de logements neufs finis mis en vente sur le marché, certains suggérant même que les préventes pourraient être supprimées.

Plusieurs provinces chinoises ont déclaré ce mois-ci qu'elles allaient commencer à tester l'obligation pour les promoteurs de ne mettre en vente que des maisons finies. Les retards de construction des promoteurs à court d'argent ont déclenché des boycotts hypothécaires l'année dernière.

En ce qui concerne l'accessibilité au logement au cours de l'année à venir, 11 des 12 analystes qui ont répondu à la question voient des améliorations dans l'année à venir.

