Les contrats à terme qui suivent l'évolution de l'indice boursier canadien, riche en ressources, ont chuté mercredi, alors que les prix des produits de base ont baissé en raison de l'augmentation des prévisions de hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis que la faiblesse de Wall street a également pesé sur l'humeur du marché.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,4 % à 6 h 37 (HE).

Les prix du pétrole ont chuté de près de 2 % alors que les hausses potentielles des taux d'intérêt américains qui pourraient ralentir la croissance et freiner la consommation de pétrole l'ont emporté sur les solides données économiques chinoises et la baisse des stocks américains. [O/R]

Les prix de l'or au comptant ont également chuté face à un dollar plus fort. [GOL/]

De l'autre côté de la frontière, les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé alors que les rendements du Trésor ont augmenté sur les attentes de la Réserve fédérale qui pourrait maintenir les taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps. [.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a atteint son plus haut niveau de clôture en deux mois mardi, la baisse de l'inflation augmentant les chances de l'économie nationale d'éviter la récession.

Les investisseurs attendent les prix à la production et les mises en chantier de logements au Canada pour le mois de mars plus tard dans la journée.

Dans les nouvelles des entreprises, Glencore a déclaré aux actionnaires de Teck Resources qu'il était prêt à améliorer son offre de rachat de 22,5 milliards de dollars, augmentant la pression sur le mineur canadien pour qu'il abandonne un plan de restructuration et s'assoie à la table des négociations.

Suncor Energy a signalé le déversement de 5 900 mètres cubes (208 400 pieds cubes) d'eau contenant plus de deux fois le niveau autorisé de solides en suspension à partir d'un bassin de sédimentation à son projet de sables bitumineux de Fort Hills, dans le nord de l'Alberta.

Jefferies a rétrogradé le développeur de médicaments Bellus Health de "acheter" à "conserver", tandis que RBC Capital Markets a rétrogradé l'action de "surperformer" à "performer le secteur".

Contrats à terme sur l'or : 1 977,1 $ ; -1,65% [GOL/]

Brut américain : 79,46 $ ; -1,73% [O/R]

Brut Brent : 83,22 $ ; -1,83% [O/R]

(1 $ = 1,3432 dollar canadien)