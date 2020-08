La chute des recettes s'est accélérée dans la construction

Zurich (awp) - Après une baisse de 2% au premier trimestre, le chiffres d'affaires du secteur principal de la construction a chuté de 8% en rythme annuel au second, atteignant son niveau le plus bas depuis 10 ans, relève mercredi dans son dernier pointage la Société suisse des entrepreneurs (SSE).

Comme prévu, les recettes de l'activité de construction ont chuté à 5,0 milliards de francs suisses. La baisse se vérifie tant dans la construction non-résidentielle (-17%) que dans le logement (-27%), même si dans ce dernier secteur, la faîtière dit s'attendre à une reprise à moyen terme, en raison du bas niveau des taux d'intérêts et de la demande accrue dans les villes.

"Les règles d'hygiène et de distance perturbent la productivité sur de nombreux chantiers", relève la SSE, signalant qu'il faut désormais plus de travailleurs ou plus de temps pour mener à bien un projet.

A fin juin, le secteur comptait quelque 79'500 emplois fixes à plein temps, ce qui correspond au niveau de fin mars, mais reste nettement inférieur à l'année dernière.

"Dans le contexte de la crise sanitaire, la construction a pu jouer son rôle d'employeur important, oeuvrant pour le maintien d'emplois", affirme la SSE, qui plaide cependant pour la stagnation ou la réduction des charges salariales, assurant que "dans la situation actuelle, il n'y a pas de marge de manoeuvre" pour les augmenter en 2021.

La faîtière déplore en outre la réduction de 9% des commandes passées par les collectivités publiques sur l'ensemble du premier semestre, et appelle les communes, les cantons et la Confédération à intensifier les travaux dans la planification de projets, l'octroi de permis de construire, l'adjudication de marchés et la réalisation de projets.

buc/ol