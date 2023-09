Le yen s'est approché du niveau très surveillé de 150 pour un dollar lundi et a maintenu les traders sous surveillance après que la Banque du Japon et le gouverneur Kazuo Ueda aient étouffé les espoirs d'un changement imminent de sa politique monétaire ultra-libre.

Sur le marché des devises en général, le dollar était en première ligne, étendant ses gains de la semaine dernière après qu'une Réserve fédérale toujours aussi optimiste ait surpris les marchés en signalant que les taux américains devraient rester élevés plus longtemps qu'initialement prévu.

Le yen est tombé à 148,49 pour un dollar, son plus bas niveau depuis plus de 10 mois, et est resté à proximité de 150, un niveau que certains observateurs du marché considèrent comme une ligne dans le sable qui inciterait les autorités japonaises à intervenir sur le marché des changes comme elles l'ont fait l'année dernière. Il s'est échangé pour la dernière fois à 148,35 pour un dollar.

La monnaie japonaise a chuté de plus de 0,5 % vendredi après que la BOJ a maintenu des taux d'intérêt très bas et a maintenu sa position dovish, tandis que le gouverneur Ueda a également souligné la nécessité de passer plus de temps à évaluer les données avant d'augmenter les taux d'intérêt.

"Le gouverneur Ueda a lui aussi souligné la nécessité de consacrer plus de temps à l'évaluation des données avant de relever les taux d'intérêt. Je pense que le rythme du changement est plus important... Mais je pense que le risque d'une intervention sur le marché des changes est plus élevé maintenant, compte tenu de tous les avertissements des responsables japonais", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"En outre, il y a plus de chances qu'une intervention coordonnée ait lieu, simplement parce que la secrétaire au Trésor américain (Janet) Yellen a fait quelques remarques l'autre jour et qu'elle a essentiellement donné le feu vert à une intervention de la BOJ.

La semaine dernière, Mme Yellen a déclaré que la question de savoir si Washington ferait preuve de compréhension à l'égard d'une nouvelle intervention du Japon pour acheter des yens "dépendait des détails" de la situation.

Ailleurs, l'euro a gagné 0,05% à 1,0649 $, après avoir chuté à un plus bas de six mois de 1,0615 $ vendredi face à un dollar plus fort.

La monnaie unique était en voie de perdre environ 1,8% pour le mois, sa plus forte baisse mensuelle depuis le mois de mai.

La livre sterling a glissé de 0,04 % à 1,2240 $, après avoir glissé de plus de 1 % la semaine dernière en raison de la pause de la Banque d'Angleterre dans son cycle de hausse des taux, une décision qui est intervenue un jour après que les données ont montré que le taux d'inflation élevé de la Grande-Bretagne a ralenti de façon inattendue.

La livre se dirigeait vers une chute de plus de 3 % en septembre, sa pire performance mensuelle depuis un an.

Les banques centrales du Royaume-Uni, de la zone euro et du Japon ont "tourné la page". Elles testent maintenant la thèse selon laquelle le ralentissement de leurs économies présage une défaite de l'impulsion inflationniste, ou que les ralentissements sont suffisamment sérieux pour ne plus vouloir tenter le sort avec un nouveau resserrement", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Macquarie pour les devises et les taux d'intérêt.

"Et parce que les États-Unis n'ont pas encore montré les faiblesses de croissance du reste du monde, ils se distinguent, et la Fed a signalé qu'elle pouvait tenter le destin".

Vendredi, les responsables de la Fed ont mis en garde contre de nouvelles hausses de taux, même après que la banque centrale a décidé de maintenir ses taux lors de la réunion de la semaine dernière. Les marchés considèrent désormais qu'il y a environ 21 % de chances qu'une hausse de 25 points de base soit décidée lors de la réunion de novembre. .

L'indice du dollar, qui a atteint vendredi son plus haut niveau depuis plus de six mois, s'est raffermi à 105,58.

Le dollar australien a baissé de 0,19 % à 0,6429 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,18 % à 0,5950 $, après avoir touché un plus haut de trois semaines de 0,6001 $ plus tôt dans la session.