La chute du yen se poursuit, l'euro hésite à la veille de la BCE

Londres (awp/afp) - Le yen dégringolait mercredi à un nouveau plus bas depuis 1998, plombé par la politique monétaire ultra-souple au Japon, tandis que l'euro effaçait ses pertes de la veille, les cambistes hésitant avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 08H40 GMT (10H40 HEC), le yen plongeait de 0,85% à 144,02 yens, en chute de 20% depuis six mois et après avoir atteint un plus bas depuis 1998 à 144,38 yens.

"Cela veut dire qu'il y a de nouveau des spéculations sur une possible intervention de la Banque du Japon", commente Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

L'institut monétaire japonais s'est montré moins pressé que ses homologues à travers le monde à resserrer sa politique monétaire, en partie car l'inflation reste moins élevée au Japon qu'en Europe ou aux Etats-Unis.

"Un membre du gouvernement a déjà dit qu'il faudrait prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le mouvement continue", mais sans resserrement en perspective de la politique monétaire, l'effet d'un soutien artificiel du yen serait de courte durée, estime Mme Reichelt.

Le repli du yen est marqué face à l'euro : -0,95% à 142,77 yens, s'approchant du plus bas de l'année atteint en juin à 144,28 yens.

L'euro profite dans une certaine mesure du resserrement de la politique monétaire de la BCE, qui devrait opter pour une hausse de 50 ou de 75 points de base de ses taux directeurs jeudi.

Mais malgré un léger rebond mercredi de 0,09% à 0,9913 dollar, "même une rhétorique ultra-agressive de la BCE demain aura du mal à redorer un euro en difficulté" face au dollar, prévient Han Tan, analyste chez Exinity.

La devise a touché mardi un plus bas depuis 1998 face au billet vert à 0,9864 dollar, plombée par le risque d'une récession en zone euro provoquée par l'arrêt des livraisons de gaz russe.

Avant la réunion de la BCE, les cambistes surveilleront la réunion de la Banque centrale du Canada en cours de séance mercredi.

Cours de mercredi Cours de mardi 08H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 0,9913 0,9904 EUR/JPY 142,77 141,43 EUR/CHF 0,9742 0,9741 EUR/GBP 0,8620 0,8597 USD/JPY 142,02 142,80 USD/CHF 0,9828 0,9836 GBP/USD 1,1500 1,1520

afp/jh