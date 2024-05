Les decideurs politiques japonais se tournent vers des facteurs economiques plus structurels a l'origine des baisses persistantes du yen, convaincus que l'intervention du marche est limitee dans sa capacite a inverser la tendance a la baisse de la monnaie.

Les donnees publiees vendredi devraient montrer que le Japon a depense environ 9 000 milliards de yens entre fin avril et debut mai pour ralentir le declin du yen, qui a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans, en dessous de 160 pour un dollar.

Alors que l'ecart important entre les taux d'interet americains et japonais est generalement tenu pour responsable des baisses du yen, la faiblesse persistante de la monnaie a alerte les decideurs politiques sur d'autres facteurs plus fondamentaux, tels que la baisse de la competitivite du Japon au niveau mondial.

Sous la houlette de Masato Kanda, le principal diplomate japonais en matiere de devises, le ministere des finances a mis en place cette annee un groupe de 20 universitaires et economistes charges d'analyser les comptes courants du pays pour trouver les raisons de ces problemes structurels.

Toutefois, M. Kanda a declare que la question des devises n'entrait pas dans le champ de discussion du groupe.

Au cours des quatre reunions qu'il a tenues depuis le mois de mars, le groupe a examine des mesures visant a renforcer la competitivite mondiale du Japon et a reorienter les benefices realises a l'etranger pour stimuler la croissance nationale, selon les documents de presentation et les proces-verbaux publies par le ministere.

"Les Japonais eux-memes n'investissent plus au Japon. Les benefices realises a l'etranger ne reviennent pas dans le pays et ne sont pas reinvestis a l'interieur, tandis que les investissements directs etrangers restent faibles", a declare un haut fonctionnaire du gouvernement.

"Ce probleme doit etre aborde dans le cadre d'une reforme structurelle", a declare ce haut fonctionnaire, qui s'est exprime sous le couvert de l'anonymat.

Les reformes economiques structurelles sont restees l'element le plus insaisissable de la strategie "Abenomics" de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, lancee il y a dix ans, alors que la politique monetaire ultra-legere maintenait en vie les entreprises non competitives.

"Les fondamentaux de l'economie japonaise doivent changer pour que la valeur relative de la monnaie evolue", a declare un autre representant du gouvernement. Les interventions sur le taux de change peuvent entraver les mouvements speculatifs, mais ne peuvent pas inverser la faiblesse a long terme du yen, et ne sont d'ailleurs pas concues pour le faire, a declare le fonctionnaire.

DEFICIT REEL

L'annee derniere, le Japon a enregistre un excedent de sa balance courante d'environ 21 000 milliards de yens (134 milliards de dollars), selon les donnees du ministere des finances, signe que le pays gagne toujours plus d'argent qu'il n'en depense a l'etranger.

Toutefois, la composition de l'excedent a subi d'importants changements au cours de la derniere decennie, ce qui pourrait peser sur le yen.

Le commerce ne genere plus d'excedent, en raison de la hausse du cout des importations d'energie et de l'augmentation de la production a l'etranger. Selon une enquete du ministere du commerce, les entreprises japonaises implantees a l'etranger produisent aujourd'hui pres de 40 % de leurs produits en dehors du pays.

Le Japon compense desormais le deficit commercial par une augmentation de l'excedent des revenus primaires provenant des titres et des investissements directs a l'etranger, etant donne que de plus en plus d'entreprises se lancent dans l'acquisition d'entreprises etrangeres afin de poursuivre leur croissance a l'etranger.

Mais la majeure partie de ces revenus gagnes a l'etranger est reinvestie a l'etranger au lieu d'etre convertie en yens et rapatriee dans le pays, ce qui pourrait maintenir la faiblesse de la monnaie, selon les analystes.

Daisuke Karakama, economiste en chef de la Mizuho Bank, estime que seul un tiers environ des 35 000 milliards de yens d'excedents de revenus primaires de l'annee derniere ont pu etre rapatries.

En termes de flux de tresorerie, le Japon pourrait avoir souffert d'un deficit de la balance courante l'annee derniere, car l'excedent des revenus primaires n'a probablement pas suffi a compenser les paiements pour le commerce et les services, a-t-il declare.

"La demande de yens n'est peut-etre pas aussi forte que le suggere l'excedent de 20 billions de yens de la balance courante", a declare M. Karakama, qui est membre du groupe d'experts du ministere des finances.

Le groupe doit presenter ses propositions vers le mois de juin.

Le Japon pourrait etre confronte a d'autres problemes si les menages perdaient confiance dans le yen et transferaient leurs 1 100 milliards de yens de liquidites et de depots a l'etranger, selon Tohru Sasaki, un autre membre du groupe qui est le stratege en chef du Fukuoka Financial Group.

"Il y a deja quelques signes", a-t-il declare, comme la popularite des actions etrangeres dans le cadre du programme japonais d'investissement en actions exonerees d'impots.

(1 $ = 157,1800 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki et Takaya Yamaguchi ; Reportage complementaire de Tetsushi Kajimoto ; Redaction de Sam Holmes)