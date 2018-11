Inscription par admission technique sur Euronext AccessTM

le 28 novembre 2018

Blue Shark Power System (ISIN : FR0013340973), concepteur et assembleur d'hydroliennes nouvelle génération annonce l'inscription de ses titres sur le compartiment Euronext AccessTM à Paris par voie d'admission technique (avis Euronext : PAR_20181126_10200_ACC).

Une révolution dans l'électricité verte

Dans un contexte d'accélération nécessaire de la transition énergétique, Blue Shark Power System conçoit des hydroliennes innovantes qui révolutionnent la performance, l'endurance et l'efficacité de l'hydroélectricité. Pour un coût d'installation et de maintenance très faible, les hydroliennes Blue Shark Power System produisent au moins deux fois plus d'électricité qu'une hydrolienne conventionnelle, jusqu'à 1 MW par heure selon le type d'équipement et de force de courant.

Les hydroliennes de Blue Shark Power System sont composées de pâles et diffuseurs en fibre de carbone qui lissent la force du courant tout en l'attirant.

Cette technologie, qui a nécessité 15 ans de recherche et développement et pour laquelle un brevet a été déposé, limite fortement les vibrations, enjeu majeur pour empêcher la détérioration des hydroliennes. Elle permet d'atteindre un rendement bien plus élevé que celui de ses principaux concurrents avec un taux moyen de conversion d'énergie de 72% (CP = 72%).

La société propose actuellement deux solutions technologiques :

Blue Shark River pour les rivières, fleuves, mers jusqu'à 12 m de profondeur. Composée d'un pilier fixé au sol et de deux turbines Blue Shark, l'hydrolienne River peut produire 99% du temps jusqu'à 850 kW/h.

pour les rivières, fleuves, mers jusqu'à 12 m de profondeur. Composée d'un pilier fixé au sol et de deux turbines Blue Shark, l'hydrolienne River peut produire 99% du temps jusqu'à 850 kW/h. Blue Shark Marine pour les mers et les océans possède un dispositif lui permettant de s'orienter face au courant à l'image de la nage du requin. Cette hydrolienne qui comporte deux turbines peut produire jusqu'à 1 000 kW/h, caractérisée par son faible coût d'installation et de maintenance car elle flotte entre deux eaux.

Blue Shark Power System entend déployer ses hydroliennes dans le monde entier en partenariat avec des opérateurs énergétiques, et cible dans un premier temps les pays émergents offrant une géographie des eaux particulièrement favorable à la production d'hydroélectricité, et une ouverture d'esprit aux nouvelles technologies.



Un protocole d'accord d'envergure avec la République de Djibouti, un contrat stratégique en Chine, et un important pipeline d'intentions de commandes

Blue Shark Power a récemment annoncé la signature d'un protocole d'accord avec la République de Djibouti qui porte sur la vente (incluant étude de faisabilité) de 495 hydroliennes fournissant chacune 240 KW soit un total de 120 MW.

Par ailleurs, la société a aussi annoncé en juin dernier la signature d'une commande stratégique avec un acteur énergétique chinois de premier plan, sous l'égide de NOTC, l'organisme d'état chinois de gestion des mers.

Ce contrat a porté sur la vente d'une turbine Blue Shark Power afin d'en évaluer les performances. Suite à cette première livraison, la société devrait bénéficier d'une nouvelle commande pour tester sa turbine sur une hydrolienne de plus grand format. Ces étapes devraient ouvrir à Blue Shark Power System l'immense marché chinois, actuellement soutenu par une politique gouvernementale forte pour limiter l'utilisation du diesel et favoriser les énergies durables.

La société détient par ailleurs un important pipeline d'intentions de commandes dans différents pays émergents dont certaines devraient être annoncées fin 2018, début 2019.



La Bourse pour accroître la notoriété et financer l'industrialisation et la croissance

Blue Shark Power System inscrit ses titres sur Euronext AccessTM à Paris afin d'accroître sa notoriété et accéder à plus de sources de financement pour investir dans son industrialisation et soutenir son essor commercial à travers le monde.

Il est à noter que les actionnaires, autre que la Société HELIOS GEM holding des fondateurs, se sont interdits de vendre leurs actions de la Société BLUE SHARK POWER SYSTEM pendant une période de vingt-quatre mois après la première date de cotation des titres sur le compartiment Access d'Euronext Paris.

Par ailleurs, la Société HELIOS GEM, s'engage à ne céder les actions qu'elle détient de la société Blue Shark Power System qu'à la condition d'investir intégralement le produit de ces cessions dans la société Blue Shark Power System par un apport en compte courant et dans une optique d'élargissement du flottant. Cela, durant une période de vingt-quatre mois après la première date de cotation des titres sur le compartiment Access d'Euronext Paris.

La Société HELIOS GEM a annoncé qu'elle mettra en vente 15 243 titres de BLUE SHARK POWER SYSTEM à 3,28€ le premier jour de cotation, soit une valeur totale de 50 K€.

A terme, la société et ses actionnaires sont engagés dans une dynamique d'élargissement du flottant. Ce projet d'admission sur le marché Euronext AccessTM constitue une première étape avant un transfert éventuel des titres de la Blue Shark Power System sur le compartiment Euronext Growth.

L'inscription sur Euronext AccessTM a été conseillée et gérée par Atout Capital.

« Notre inscription sur le compartiment AccessTM d'Euronext Paris représente une étape clé pour le développement de Blue Shark Power System qui, après son protocole d'accord d'envergure à Djibouti et son contrat stratégique en Chine, va annoncer prochainement d'autres contrats au niveau international. Notre technologie de rupture change la donne du marché de l'hydroélectricité et permet désormais à de nombreux pays émergents d'accéder à une énergie verte et peu couteuse, offrant ainsi un rapide essor à leur économie et un nouveau confort pour leurs habitants.

Blue Shark Power System est très fière de participer à cette transition écologique qui au-delà de l'approvisionnement en électricité représente une véritable révolution économique, sociétale tout en mettant en valeur le savoir-faire français. » déclare Philippe Rebboah, Président-Fondateur de Blue Shark Power System.

Modalités de l'opération

ISIN :

Mnemo :

Procédure d'inscription :

Nombre de titres composant le capital social :

Prix de cession par action :

Valorisation retenue à l'inscription :

Ouverture des négociations :

Eligibilité PEA et PEA PME :

Listing sponsor : FR0013340973

MLBSP

Admission technique

5 500 000

3,28 €

18 063 116 €

le 28 novembre 2018 – 11h30

oui

Atout Capital

L'opération ne nécessite pas de visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le Document d'Information n'a donc pas été visé par l'AMF. Le Document d'Information est disponible sans frais au siège de la société

BLUE SHARK POWER SYSTEM. Il peut être téléchargé sur https://bluesharkpower.eu/fr/investisseurs/.

Il est rappelé que les sociétés admises sur Euronext Access ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Access peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.

A propos de Blue Shark Power System

Basée en Nouvelle Aquitaine et en île de France, Blue Shark Power System conçoit et assemble des hydroliennes bénéficiant de ruptures technologiques brevetées. La société propose deux modèles, Blue Shark River pour les eaux peu profondes, et Blue Shark Marine pour les mers et les océans. Ses hydroliennes peuvent produire jusqu'à 1 000 kW/heure d'électricité pour des coûts d'installation et de maintenance fortement réduits. Blue Shark Power System favorise le déploiement de ses équipements en partenariat avec des opérateurs énergétiques dans le monde entier.

http://bluesharkpower.eu/



Contacts

BLUE SHARK POWER SYSTEM

Philippe Rebboah - CEO

info@bluesharkpower.eu ATOUT CAPITAL

Eric Parent

eric.parent@atoutcapital.com CAP VALUE – Relations presse

Dina Morin 01 80 81 50 04

dmorin@capvalue.fr

