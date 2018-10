La coalition US dit avoir frappé l'EI dans une mosquée en Syrie

WASHINGTON, 22 octobre (Reuters) - La coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre l'Etat islamique a annoncé avoir bombardé lundi une mosquée dans l'est de la Syrie utilisée par le groupe djihadiste comme centre de commandement.

Il s'agit des deuxièmes frappes de ce genre en moins d'une semaine. Elles ont eu lieu à Al Soussah, dans le district d'Abou Kamal, situé dans la province de Daïr az Zour.

"Une attaque de la coalition a détruit plusieurs bâtiments utilisés par Daech pour lancer des attentats (...) Un des sites (...) est une mosquée qui servait de centre de commandement et de position défensive dans les combats", indique le communiqué de la coalition.

"La frappe a tué plusieurs (membres de) Daech qui tiraient activement sur les forces de la coalition", ajoute le communiqué qui précise qu'"une autre capacité de Daech sur le champ de bataille" a été ainsi éliminée.

Dimanche, la coalition a annoncé dimanche avoir tué des militants de l'EI dans une frappe aérienne menée jeudi contre une mosquée de l'est de la Syrie.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), des frappes aériennes ont tué 41 personnes, dont 10 enfants, dans l'est de la Syrie et dans ses environs, jeudi et vendredi. Beaucoup étaient des parents irakiens de combattants de l'État islamique, a déclaré l'ONG basée au Royaume-Uni.

La coalition a pour sa part déclaré que les bombardements de jeudi avait tué 12 combattants. (Idrees Ali; Danielle Rouquié pour le service français)