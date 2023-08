La coalition dirigée par les États-Unis qui lutte contre le groupe État islamique a appelé jeudi à la fin des affrontements dans le nord-est de la Syrie, où la force dirigée par les Kurdes qu'elle soutient a été prise dans des combats meurtriers avec des tribus arabes.

"La violence dans le nord-est de la Syrie doit cesser", a déclaré la coalition dans un communiqué, affirmant que les "distractions" de la lutte contre les cellules dormantes de l'EI risquaient d'entraîner une résurgence du groupe.

Des affrontements ont éclaté dimanche après que les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes ont arrêté Ahmad Al Khubail, alias Abu Khawla, qui dirigeait le Conseil de Deir al-Zor.

Les FDS ont déclaré qu'Abu Khawla avait été arrêté et démis de ses fonctions pour complicité dans de multiples crimes, notamment le trafic de drogue et l'incapacité à faire face à la menace de l'EI dans la province orientale de Deir al-Zor.

La province abrite plusieurs grandes tribus arabes et l'arrestation d'Abu Khawla a déclenché des affrontements entre elles et les FDS. Au moins 40 combattants des deux camps et 15 autres civils ont été tués dans les violences, selon des sources locales et des témoins.

Au cours des sept dernières années, la coalition dirigée par les États-Unis a aidé les FDS - qui comprennent une petite composante arabe - à chasser l'EI de vastes pans de territoire dans le nord et l'est de la Syrie.

L'EI a perdu son dernier bastion territorial de Baghouz, situé à Deir al-Zor, en 2019 au profit des FDS. L'EI exploite toujours des cellules dormantes dans certaines parties de la Syrie et a mené des attaques éclair.