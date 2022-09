La coalition irlandaise va discuter de l'énigme du chef de l'Eurogroupe, selon le vice-premier ministre.

Le remaniement pourrait voir l'actuel chef de l'Eurogroupe, Paschal Donohoe, être transféré du ministère irlandais des finances, ce qui compliquerait ses espoirs d'un second mandat après un mandat de deux ans et demi à la tête de l'organe de définition de la politique économique le plus puissant de l'Union européenne.

L'Eurogroupe a joué un rôle clé dans la coordination des politiques pendant les crises financières de la dernière décennie, contribuant finalement à éviter l'effondrement de la monnaie commune, et le fait d'occuper la présidence a renforcé l'influence de l'Irlande au sein du bloc.

Le vice-Premier ministre Leo Varadkar a déclaré qu'il commencerait bientôt à discuter avec les partenaires de la coalition de la manière dont l'Irlande pourrait continuer à diriger le groupe.

"Je ne ferais qu'énoncer un fait en disant que la présidence de l'Eurogroupe est probablement le poste le plus important qu'un Irlandais ou une Irlandaise occupe en ce moment dans le monde... Je ne pense pas qu'il y ait un pays en Europe qui n'aimerait pas obtenir ce rôle de notre part s'il le pouvait", a déclaré M. Varadkar à la station de radio Newstalk.

"Je n'ai pas encore eu cette conversation avec le Taoiseach (premier ministre) ou le chef du parti vert. Je dois avoir cette conversation avec eux (et) je le ferai en temps voulu", a déclaré M. Varadkar.

Leader du parti Fine Gael de Donohoe, Varadkar deviendra premier ministre en décembre et, bien que cela ne fasse pas partie de l'accord de rotation publié, le parti Fianna Fail de l'actuel premier ministre Micheal Martin s'attend à prendre le ministère des finances.

Cela signifierait probablement que Donohoe échangerait ses rôles avec le ministre des dépenses publiques Michael McGrath.

Fine Gael et Fianna Fail ont été de féroces rivaux pendant des décennies avant de convenir de former un gouvernement ensemble pour la première fois en 2020, ce qui signifie que la politique de partage des portefeuilles gouvernementaux est délicate.

Un membre Fianna Fail de la chambre haute du parlement a déclaré le mois dernier que si le rôle de président de l'Eurogroupe est "aussi important que Fine Gael semble le suggérer", alors ils devraient abandonner le plan de rotation et laisser Martin continuer à être premier ministre.