La coalition au pouvoir en Italie s'est divisée mardi sur l'approbation de nouvelles mesures visant à limiter les incitations coûteuses pour les rénovations résidentielles. Le parti modéré Forza Italia a refusé de soutenir le plan du Trésor, affirmant qu'il nuirait aux banques et aux entreprises.

Le gouvernement du Premier ministre Giorgia Meloni n'a pas réussi à réduire les mesures d'incitation adoptées par les gouvernements précédents, qui ont coûté à l'État plus de 219 milliards d'euros (236,39 milliards de dollars) en moins de quatre ans et ont lourdement grevé les finances italiennes chancelantes.

L'incitation la plus généreuse, le "Superbonus", permettait aux propriétaires de déduire de leurs impôts le coût des travaux d'économie d'énergie sur une période de quatre à dix ans, ou d'utiliser le crédit d'impôt comme moyen de paiement dans leurs relations avec les constructeurs ou les banques.

Dans le cadre d'un plan défendu par le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti, figure de proue du parti de la Ligue, l'impact des crédits d'impôt découlant du programme Superbonus serait étalé sur dix ans. Cette disposition s'applique rétroactivement aux paiements effectués depuis janvier.

Le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani, chef de file de Forza Italia, fait pression pour assouplir les restrictions et a déclaré que son parti ne soutiendrait pas le plan si M. Giorgetti refusait de le modifier.

"Sans changement, notre parti votera contre", a déclaré M. Tajani.

À l'approche d'un vote crucial pour le renouvellement du Parlement européen, prévu en juin, M. Tajani est considéré comme le défenseur des entreprises et des banques, qui se sont plaintes de la nature rétroactive du plan, qui pourrait dévaluer une partie des crédits d'impôt qu'elles ont déjà perçus en guise de paiement.

L'amendement prévoit également que les prêteurs qui ont acheté des crédits d'impôt devront les utiliser pour réduire leur facture fiscale sur une période de six ans à partir de 2025. La mesure ne s'applique pas aux banques qui ont acheté des crédits à 75 % de leur valeur nominale ou plus.

En outre, à partir de janvier prochain, les banques et les compagnies d'assurance et de services financiers ne pourront plus utiliser les crédits d'impôt pour compenser le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Ces nouvelles restrictions visent à permettre à l'Italie de revenir à ses objectifs plus stricts en matière de déficit pour les deux prochaines années, objectifs qui ont été fixés en septembre.

À l'époque, le gouvernement avait promis de ramener le déficit budgétaire à 3,6 % du PIB en 2025, contre 4,3 % cette année, et à 2,9 % en 2026. Selon les tendances actuelles, le Trésor estime que le déficit sera légèrement plus élevé, à 3,7 % l'année prochaine et à 3 % en 2026. (Rédaction : Nick Macfie)