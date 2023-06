Les pilotes ukrainiens pourraient commencer à s'entraîner à piloter des avions de combat F-16 de fabrication américaine dès cet été, a déclaré à Reuters le ministre néerlandais de la défense, ce qui constituerait un premier pas vers la fourniture à Kiev d'une capacité puissante et à long terme dans sa guerre contre la Russie.

Les Pays-Bas et le Danemark, alliés au sein de l'OTAN, sont à la tête d'une coalition internationale chargée de former les pilotes et le personnel de soutien, d'assurer la maintenance des avions et, enfin, de fournir des F-16 à l'Ukraine. Auparavant, les Pays-Bas avaient déclaré vouloir commencer à former les pilotes ukrainiens "dès que possible", mais n'avaient pas précisé quand cette formation pourrait débuter.

"Notre ambition est de commencer cet été. Et nous verrons si c'est réaliste" pour le début du programme de formation, a déclaré le ministre néerlandais de la Défense, Kajsa Ollongren, lors d'une interview accordée à Reuters.

Elle a ajouté que l'objectif serait que le programme de formation soit pleinement opérationnel dans les six mois. Le Danemark, où il existe des simulateurs de vol, pourrait accueillir le programme.

Une décision finale n'a pas encore été prise concernant une demande de Kiev de fournir des dizaines de F-16, a déclaré Mme Ollongren. Le programme de formation soutenu par les États-Unis inclura la Belgique et le Luxembourg, tandis que la France et la Grande-Bretagne ont proposé leur aide.

Si l'adoption des F-16 n'aura pas d'impact sur la guerre à court terme, elle permettra à l'Ukraine de s'aligner sur les capacités militaires de l'OTAN, ce qui "est très important pour l'avenir", a déclaré Mme Ollongren.

"Lorsque la guerre sera terminée, l'Ukraine devra être en mesure de se défendre pour dissuader la Russie de recommencer. Et je pense que c'est aussi ce que les Ukrainiens voient.

"Il s'agit d'un système d'armes très puissant. C'est une capacité très forte. Mais il ne sera pas disponible de sitôt et le président (Volodymyr) Zelenskiy le sait bien sûr", a déclaré M. Ollongren.

Deux sources, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré à Reuters que la formation commencerait avec deux groupes de 12 pilotes ukrainiens, déjà expérimentés dans le pilotage des MiG de l'ère soviétique. Le ministre n'a pas précisé la taille initiale du programme.

UN SIMPLE AVION

Le ministre ukrainien Zelenskiy a déclaré la semaine dernière avoir reçu une proposition "sérieuse et puissante" de la part de dirigeants de pays prêts à fournir à Kiev des avions de combat F-16, et il attend les accords définitifs avec ses principaux alliés.

Les Pays-Bas, comme d'autres membres de l'OTAN, sont en train de passer aux nouveaux chasseurs F-35. Les Néerlandais ont encore 24 F-16 en service et d'autres hors service qui pourraient être transférés à l'Ukraine.

Il faut environ 2,5 ans pour devenir pilote de chasse aux Pays-Bas. Un responsable américain, s'adressant à Reuters sous couvert d'anonymat, a déclaré que les estimations sur le temps utile de la formation étaient encore en cours de finalisation, mais qu'il ne faudrait pas plus de quatre mois pour enseigner les compétences de base du F-16 à un pilote ukrainien expérimenté.

Le colonel Laurens-Jan Vijge, un pilote néerlandais de F-35 qui a piloté des F-16 pendant 15 ans, notamment lors de multiples missions en Afghanistan, fait partie de l'équipe constituée pour former les Ukrainiens.

"Sur le plan du pilotage, techniquement, si vous êtes pilote, il s'agit aussi d'un simple avion", a-t-il déclaré à Reuters sur la base aérienne de Volkel, dans le sud des Pays-Bas, avec en arrière-plan le vrombissement des avions à réaction F-35 en phase d'atterrissage.

Les pilotes ukrainiens devront apprendre à manier la "manette des gaz et le manche" du F-16.

"Cela signifie qu'à la fois sur la manette des gaz que vous utilisez pour accélérer et sur un manche pour contrôler l'avion, il y a beaucoup de boutons que vous utilisez pour faire fonctionner toute l'avionique. Habituellement, dans les équipements soviétiques, cela n'existe pas, ou du moins cela fait moins partie de la conception", a-t-il déclaré.

Le cours comprendra une formation linguistique et "une formation sur simulateur où ils apprendront à gérer les différents sous-systèmes de l'avion", a-t-il ajouté. "Et ce, avant que vous ne commenciez à parler de la manière de l'utiliser comme plate-forme d'armement. C'est donc la dernière partie de la formation". (1 $ = 0,9289 euros) (Reportage d'Anthony Deutsch à La Haye ; Reportage complémentaire de Phillip Stewart à Washington)