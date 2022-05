La coentreprise Lockheed-Raytheon obtient un contrat de 309 millions de dollars pour le missile Javelin de l'armée américaine (16 mai)

(Reuters) - Une coentreprise entre Lockheed Martin Corp et Raytheon Technologies Corp a obtenu deux contrats d'une valeur de 309 millions de dollars de l'armée américaine pour ses missiles Javelin, l'arme antichar qui a aidé l'Ukraine à lutter contre l'invasion de la Russie, a déclaré Lockheed lundi.

Les missiles Javelin sont fabriqués conjointement par Lockheed et l'unité de missiles de Raytheon.

La demande de missiles Javelin reste élevée alors que la guerre en Ukraine s'aggrave, où ils ont été utilisés pour empêcher les chars russes d'avancer sur la capitale, à une bataille d'artillerie dans l'est de l'Ukraine.

Jusqu'à présent, les États-Unis ont envoyé plus de 5 500 systèmes Javelin en Ukraine.

L'entrepreneur de la défense a ajouté que les contrats comprennent plus de 1 300 missiles Javelin financés par le récent Ukraine Supplemental Appropriations Act et des commandes pour plusieurs clients internationaux dont la Norvège, l'Albanie, la Lettonie et la Thaïlande.

Lockheed a également déclaré qu'elle travaillait à augmenter son taux de production de missiles au-delà des 2 100 par an actuels.