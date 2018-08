La coentreprise des groupes NZZ et AZ Medien débutera ses activités en octobre

Zurich (awp) - La coentreprise des groupes de presse NZZ et AZ Medien, qui a reçu il y a tout juste deux semaines le feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) devrait être opérationnelle à partir d'octobre. Baptisée CH Media, elle devrait générer des recettes annuelles avoisinant le demi-milliard de francs suisses.

Ainsi, le début des activités devrait intervenir huit mois après l'annonce du rapprochement des deux éditeurs alémaniques. Le but de l'opération est de garantir l'indépendance et d'inscrire dans la durée la rentabilité de titres régionaux. Actuellement, on procède à la phase d'intégration, qui réunit les activités de chacun des partenaires, indique un communiqué diffusé mercredi.

L'orientation stratégique et les structures internes de la nouvelle société, chapeautée par le patron d'AZ Medien, Axel Wüstmann, doivent encore être définies. CH Media devrait réunir toutes les unités de l'éditeur argovien, à l'exception du portail d'information Watson, alors que son homologue zurichois y intégrera ses activités de médias régionaux.

