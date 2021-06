La colère des jeunes électeurs sur le logement et l'emploi menace l'héritage de Moon en Corée du Sud.

Cela ne l'aidera probablement pas à décrocher un emploi bien rémunéré lorsqu'il obtiendra son diplôme plus tard dans l'année, mais M. Kim estime que ce genre d'activités parallèles est une "chose plus intelligente à faire" face aux perspectives d'emploi de plus en plus sombres et à l'écart croissant entre les revenus sous la présidence de Moon Jae-In.

Kim est l'un des visages d'une génération perdue que beaucoup voient émerger comme le bloc de vote clé qui pourrait faire basculer l'élection présidentielle de l'année prochaine. Déjà, lui et des électeurs comme lui ont aidé le principal parti d'opposition à triompher lors des élections partielles d'avril pour la mairie de Séoul.

"C'est comme si le gouvernement excluait tous ceux qui n'ont pas encore décroché un emploi régulier ou qui ne possèdent pas de propriété. Voter pour les autres était le moins que je puisse faire pour leur montrer que les choses ne vont pas bien", a déclaré Kim.

La Maison Bleue présidentielle n'a pas souhaité faire de commentaire.

À un an de la fin de son unique mandat de cinq ans, la promesse de Moon d'instaurer une société plus juste, plus compatissante et plus équitable sonne faux pour beaucoup. Mais la récession induite par la pandémie a frappé particulièrement durement les jeunes de 20 à 30 ans.

Parmi les pays de l'OCDE, c'est en Corée du Sud que la proportion des 25-34 ans diplômés de l'enseignement supérieur est la plus élevée.

Bien qu'il s'agisse de la génération la plus éduquée de l'histoire du pays, près d'un Coréen sur quatre de la tranche d'âge 15-29 ans était effectivement sans emploi en mai, ce qui est bien supérieur aux 13,5 % du reste de la population active.

LA FLAMBÉE DES PRIX DE L'IMMOBILIER

Pour Lee Jung, 27 ans, étudiant en arts libéraux, la nouvelle selon laquelle des employés d'un promoteur immobilier de l'État ont utilisé des informations privilégiées pour profiter de la flambée des prix des logements en mars a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

"C'est déjà assez difficile de regarder les prix fous des appartements. Tirer profit d'informations privilégiées comme ça, après avoir réduit les fournitures de logements et les prêts hypothécaires, comment osent-ils, c'est dégoûtant", a déclaré Lee, qui économise pour acheter un studio dans la banlieue de Séoul.

Les prix des appartements à Séoul ont grimpé d'environ 60% depuis que Moon a pris ses fonctions en 2017, malgré environ deux douzaines de séries de restrictions du marché immobilier.

Lee a déclaré que diverses pénalités fiscales visant à décourager l'achat spéculatif et le renforcement des règles sur les développements knock-and-rebuild ont fini par nuire aux locataires.

Une augmentation de 35% du salaire minimum depuis 2017 a été une autre politique largement discutée, qui, selon les critiques, a conduit à une baisse des emplois faiblement rémunérés dans les détaillants et le secteur des services.

"Il est vraiment difficile de se projeter dans l'avenir lorsque vous ne pouvez pas compter sur l'argent de vos parents et que tout ce que vous gagnez sert à payer le loyer et la nourriture, cela ne fait qu'augmenter", a déclaré Lee, qui dit dépenser environ la moitié de ce qu'il gagne en loyer et prévoit de voter pour l'opposition.

L'aggravation de l'accessibilité au logement a érodé la cote de popularité de M. Moon, qui oscille maintenant autour de 38 %, alors qu'elle avait atteint un sommet de 71 % en mai de l'année dernière, selon un sondage de Gallup Korea, alors que de plus en plus de jeunes Coréens apportent leur soutien à l'opposition conservatrice.

À l'approche des élections, les principaux candidats libéraux à la succession de Moon sont en concurrence pour regagner la confiance des électeurs âgés de 20 à 30 ans, qui représentent environ un tiers des électeurs.

Lee Jae-myung, le gouverneur de la province de Gyeonggi qui est en tête des sondages d'opinion, a proposé en mai de donner 10 millions de wons (8 959 $) de bons pour "voyager dans le monde" aux diplômés du secondaire qui choisissent de ne pas aller à l'université.

Chung Se-kyun et Lee Nak-yon, tous deux anciens premiers ministres sous Moon, se sont également engagés à offrir des fonds de démarrage pour l'investissement ou des subventions au loyer pour aider les jeunes qui commencent dans la vie.

Des personnalités du principal parti d'opposition, le People Power Party, estiment que ces mesures sont insuffisantes pour répondre aux besoins des jeunes électeurs.

"C'est comme si l'on distribuait de l'Advil alors qu'un cancer se développe dans votre corps", a déclaré Lee Jun-seok, un expert en informatique de 36 ans, diplômé de Harvard, qui est le principal candidat à la course à la direction de l'opposition ce vendredi.

Lui et d'autres membres du PPP disent vouloir élire davantage de fonctionnaires issus des jeunes générations afin de mieux refléter les opinions de ces dernières, et soutenir les jeunes entreprises technologiques.