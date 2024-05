Les entrées dans les fonds communs de placement en actions indiens ont diminué pour atteindre leur plus bas niveau depuis quatre mois en avril, les investisseurs ayant augmenté les petites et moyennes capitalisations tout en réduisant les allocations aux grandes capitalisations.

Les entrées nettes dans les fonds communs de placement en actions ont chuté de 16,4% en séquentiel à 189,17 milliards de roupies, le plus bas depuis décembre 2023, ont montré les données de l'Association des fonds communs de placement en Inde (AMFI) jeudi.

Les entrées dans les fonds communs de placement en actions ont connu une baisse similaire en mars, principalement en raison de préoccupations élevées en matière de valorisation, ce qui a incité l'autorité de régulation des marchés à signaler l'écume dans les segments.

Les contrôles mis en place par le Securities and Exchange Board of India (SEBI) semblent avoir apaisé les inquiétudes concernant la valorisation des petites et moyennes capitalisations, a déclaré le directeur général de l'AMFI, Venkat Chalasani.

Les résultats des tests de résistance menés par les sociétés de fonds en mars et les bénéfices du quatrième trimestre, pour la plupart en ligne, ont ramené les investisseurs dans ces segments, a déclaré Narendra Solanki, responsable de la recherche fondamentale des services d'investissement chez Anand Rathi Shares and Stock Brokers.

Les fonds communs de placement en actions nationaux ont enregistré des entrées nettes chaque mois depuis février 2021, totalisant 5,16 billions de roupies, bien au-dessus des entrées étrangères nettes d'une valeur de 323,82 milliards de roupies, au cours de la même période.

L'indice de référence NSE Nifty 50 a progressé d'environ 56 % au cours des 38 derniers mois, grâce à l'afflux de fonds communs de placement.

L'intérêt des investisseurs pour les fonds à petite capitalisation est revenu en avril, atteignant 22,09 milliards de roupies, après avoir enregistré des sorties de capitaux pour la première fois en 30 mois en mars.

Les fonds à moyenne capitalisation ont enregistré des entrées d'une valeur de 17,93 milliards de roupies, soit une hausse de 76,1 % par rapport au mois précédent.

Dans le même temps, les grandes capitalisations ont vu les flux entrants chuter de 83 % pour atteindre 3,58 milliards de roupies, soit le niveau le plus bas en quatre mois.

Grâce au retour des achats de fonds communs de placement, les indices des petites et moyennes capitalisations ont augmenté respectivement de 11,4 % et de 5,8 % en avril, surpassant l'indice de référence Nifty 50, qui a progressé d'environ 1,25 %.

Les contributions aux plans d'investissement systématiques (SIP) ont atteint un niveau record de 203,71 milliards de roupies en mars, atteignant des sommets historiques pour la 16e fois en 19 mois.