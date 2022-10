La colonne G7 "reconnaît" la perturbation du marché des changes, c'est un pétard mouillé :Mike Dolan

Après de fortes pressions de la part de Tokyo et une spéculation considérable sur le marché concernant un langage plus sévère pour calmer les taux de change indisciplinés, les puissances économiques réunies lors de la réunion annuelle du Fonds monétaire international ont fini par donner l'un des feux verts les plus brillants possibles pour de nouveaux gains disruptifs du dollar.

Et ce, alors même que la hausse de 20 % du dollar par rapport aux principales devises au cours de l'année écoulée inquiète les marchés financiers et les finances publiques. Une hausse vertigineuse de 30 % en seulement 12 mois pour atteindre des sommets de 32 ans par rapport au yen cette semaine a déjà entraîné des ventes unilatérales de dollars de 20 milliards de dollars par la Banque du Japon, tandis que le bond de 27 % vers des sommets records par rapport à une livre sterling en difficulté à un moment donné le mois dernier a encore plus déstabilisé les marchés d'actifs britanniques.

Avec les tensions géopolitiques rendant le groupement financier plus large du G20 à peine fonctionnel, les ministres des finances et les chefs des banques centrales des alliés du G7 se sont réunis séparément - et avec une myriade de questions urgentes allant de la pénurie d'énergie à la guerre en Europe et au changement climatique.

Leur communiqué commun, publié par le Trésor américain mercredi en fin de journée, a donné quelque chose au Japon, mais c'était une maigre bouillie.

"Reconnaissant que de nombreuses devises ont évolué de manière significative cette année avec une volatilité accrue, nous réaffirmons nos engagements en matière de taux de change tels qu'élaborés en mai 2017", a écrit le G7.

Et, pour mémoire, la phraséologie de 2017 était que la volatilité excessive et les mouvements désordonnés des devises ont des impacts négatifs sur leurs économies et leur stabilité financière.

C'est peut-être tout ce qu'ils voulaient ou avaient besoin de dire, à défaut d'agir. Mais la chorégraphie manquait de punch, c'est le moins que l'on puisse dire - la référence légèrement blasée à une formulation vieille de cinq ans donnant l'impression d'une réflexion après coup, ou d'un problème que la plupart ne voulaient pas prendre à bras le corps pour le moment.

C'était particulièrement tiède étant donné la façon dont le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a affirmé avoir transmis le problème à ses homologues - comment il était "profondément inquiet" de la volatilité en forte hausse.

"Nous ne pouvons pas tolérer une volatilité excessive sur le marché des devises sous l'effet de mouvements spéculatifs", a-t-il opiné après coup. "Nous surveillons les mouvements de devises avec un fort sentiment d'urgence".

À en juger par le sismographe contenu dans les options sur devises à trois mois, la volatilité implicite des paires de devises du G4 a plus que doublé au cours de l'année écoulée jusqu'aux pics du choc de la pandémie.

Mais la déclaration finale du G7 a semblé l'accepter comme une réalité de la vie, reflétant la vision plus distante des événements de l'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, plus tôt dans la semaine.

M. Gourinchas a reconnu que la force du dollar mettait les pays à rude épreuve, mais il a insisté sur le fait qu'elle était fondamentalement justifiée, et non pas dysfonctionnelle, et que les pays devaient simplement prendre du recul et laisser les devises s'ajuster.

Le Japon ne sera pas à l'aise avec cette idée, car il a vu le dollar s'envoler à nouveau jeudi pour atteindre son plus haut niveau en 32 ans, au-dessus de 147 yens, après que les résultats de l'inflation américaine pour septembre aient fait grimper les prévisions sur le niveau des taux de la Fed, alors que la BOJ reste inactive.

Graphique : Le dollar s'envole- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movanxanepa/Two.PNG

Graphique : Hausse de la volatilité des devises-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlgrygopb/One.PNG

NOURRIR LA FRÉNÉSIE

Même si les mesures d'évaluation des devises et les modèles de juste valeur varient et donnent souvent des signaux très différents, les mesures les plus fréquemment citées supposent que le dollar est surévalué de 10 à 20 %.

Malgré cela, de nombreux investisseurs pensent qu'il y a plus à venir et le pousseront à la hausse - avec des arguments différents et souvent circulaires.

Les écarts de taux d'intérêt bruts ont été le principal moteur. Mais au fur et à mesure que les taux de la Fed augmentent et que les prix des actions et des obligations mondiales s'effondrent, l'attrait des liquidités en dollars comme valeur refuge est renforcé, même si la force du dollar qui en résulte exagère souvent ce stress dans un cercle vicieux.

De même, les inquiétudes géopolitiques et le choc énergétique qui en découle ont gonflé les écarts de balance des paiements en dehors des États-Unis, car les factures d'importation explosent - ce qui affaiblit les devises des grands importateurs d'énergie. Mais comme le prix de l'énergie est fixé en dollars, la force du dollar qui en résulte ne fait qu'exacerber les écarts commerciaux et les problèmes d'inflation et nuit encore plus aux prix des actifs - alimentant encore davantage la demande de dollars liée au stress.

Jeudi, Mark Haefele, Chief Investment Officer d'UBS Global Wealth Management, a déclaré que l'écart de taux et le stress mondial allaient alimenter la hausse du dollar. "Nous maintenons notre position préférentielle sur le dollar américain et le franc suisse".

Michael Grady, stratège chez Aviva Investors, a déclaré : "Nous continuons à préférer une surpondération du dollar américain en raison d'une plus grande résilience économique et d'une inflation sous-jacente plus élevée aux États-Unis."

Mais si un dollar de plus en plus volatil et surévalué commence à se nourrir de lui-même et à compliquer à la fois l'inflation et le financement des gouvernements et des ménages - pendant ce que beaucoup espèrent encore être un choc politique et énergétique temporaire - alors le Japon aurait peut-être dû recevoir une audience plus sympathique.

Et si la spirale de la faiblesse du yen alimente l'inflation japonaise et force la BoJ à lever son plafond de rendement obligataire de longue date - rejoignant ainsi les autres banques centrales dans un resserrement synchronisé - les marchés mondiaux recevraient une autre secousse au moins équivalente au tremblement des marchés obligataires britanniques ce mois-ci.

Il y a un argument selon lequel personne ne veut entraver le resserrement de la Fed tant que l'inflation américaine n'est pas définitivement jugulée et que les menaces d'intervention seront inutiles tant que les marchés ne seront pas plus sûrs de l'endroit exact où le "taux terminal" de la Fed plafonne.

Mais comme l'a conclu un document de travail du FMI cet été, après l'étude de 26 pays sur près de 30 ans : "Les preuves soutiennent l'hypothèse selon laquelle les banques centrales peuvent s'appuyer efficacement contre les désalignements cycliques à court terme du taux de change réel."

La grande question est de savoir si cette flambée du dollar est en fait une aberration "à court terme" ou s'il s'agit d'une caractéristique plus permanente du paysage mondial.

Graphique : L'histoire des interventions du Japon sur le yen-

Graphique : La baisse des réserves en dollars du Japon-Les

opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.