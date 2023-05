La comédie musicale "The Time Traveller's Wife" en temps utile à Londres

Aujourd'hui à 00:32 Partager

Une comédie musicale basée sur le roman à succès "The Time Traveller's Wife" sera présentée cet automne dans le West End de Londres dans une nouvelle adaptation théâtrale dont la musique et les paroles sont signées par Dave Stewart et Joss Stone, lauréats d'un Grammy Award.

"The Time Traveller's Wife : The Musical", qui raconte la relation entre l'artiste Clare et son mari Henry, atteint d'une maladie génétique qui lui permet de voyager dans le temps, prendra l'affiche à l'Apollo Theatre en novembre, après avoir été présentée pour la première fois l'année dernière dans la ville britannique de Chester pour une courte durée. La comédie musicale est basée sur le premier roman de l'auteure américaine Audrey Niffenegger, paru en 2003, qui a déjà fait l'objet d'un film et d'une série télévisée. La dramaturge américaine Lauren Gunderson l'a adapté pour la scène en mettant l'accent sur le point de vue de Clare, qui doit faire face aux absences de son mari. Le musicien britannique Stewart, cofondateur du duo pop des années 1980 Eurythmics, et la chanteuse Stone ont déclaré qu'ils avaient puisé dans leur propre expérience de l'éloignement des êtres chers en tournée pour écrire les chansons du spectacle. "Les gens, dès qu'ils s'assoient, réalisent qu'il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais de toutes les familles, de toutes les relations", a déclaré Stewart aux journalistes lors de la présentation de la comédie musicale lundi. "Tout ce qu'elle ressent, c'est parce qu'elle est loin de celui qu'elle aime (...) il lui manque tout le temps, elle s'inquiète pour lui tout le temps", a ajouté Stone. Stewart, 70 ans, et Stone, 36 ans, collaborent depuis longtemps ensemble, mais l'écriture de chansons pour une comédie musicale a posé de nouveaux défis. "C'est complètement différent parce qu'en temps utile, le scénario change et toute une scène peut être supprimée (et affecter la chanson)", a déclaré Stewart. Alors que Stewart avait déjà travaillé sur une adaptation musicale du film "Ghost", "The Time Traveller's Wife" était la première incursion de Stone dans l'écriture de chansons pour une comédie musicale. "Parce qu'il s'agit d'un monde que je ne connais pas [...], c'est un peu plus effrayant", a-t-elle déclaré. "C'est agréable de sortir de sa zone de confort.