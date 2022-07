La commission chargée d'enquêter sur l'attaque du Capitole américain tiendra une audience le 21 juillet à une heure de grande écoute.

L'audience, qui vise à atteindre une large audience télévisée américaine aux heures de grande écoute, sera la huitième et dernière audience publique prévue, bien que la commission ait suggéré qu'elle pourrait en tenir d'autres en août.

Certains membres du comité, dont la représentante républicaine Liz Cheney, ont fait valoir que l'ancien président Donald Trump devrait être tenu pénalement responsable pour avoir prétendument encouragé l'attaque du Capitole par ses partisans, au cours de laquelle plusieurs personnes ont trouvé la mort.

L'audience devrait être dirigée par la représentante démocrate Elaine Luria et le représentant républicain Adam Kinzinger. Elle se concentrera sur les actions de Trump le 6 janvier, plus précisément entre son départ du rassemblement qui a précédé l'attaque du Capitole et son appel éventuel aux émeutiers à rentrer chez eux trois heures plus tard.