La commission créée par le Congrès pour procéder à un examen indépendant des 20 ans de guerre des États-Unis en Afghanistan a tenu sa première audition publique vendredi, s'engageant à être "inflexible" dans l'examen de comment et pourquoi les décisions clés ont été prises et qui les a prises.

Toutefois, si l'obligation de rendre des comptes "est d'une importance capitale, notre objectif est moins d'attribuer le mérite ou le blâme (...) que d'extraire et d'appliquer les leçons de cette guerre" pour les conflits futurs, a déclaré Colin Jackson, coprésident de la commission.

La première audition publique du groupe a eu lieu un peu plus d'un mois avant le troisième anniversaire du retrait final chaotique des troupes américaines qui a mis fin à la plus longue guerre des États-Unis, alors que les talibans s'emparaient de Kaboul.

Quelque 800 000 militaires américains ont servi en Afghanistan à la suite de l'invasion menée par les États-Unis, déclenchée par l'attaque du 11 septembre 2001 contre les États-Unis par Al-Qaïda, basé en Afghanistan.

Au cours de la guerre, 2 238 militaires américains sont morts et près de 21 000 ont été blessés. Selon des estimations indépendantes, plus de 100 000 membres des forces de sécurité afghanes et civils ont été tués.

La commission, composée de 16 membres, a été créée il y a plus de deux ans mais a commencé ses travaux il y a moins d'un an. Elle doit remettre son rapport d'ici août 2026.

M. Jackson, ancien fonctionnaire du Pentagone qui a été conseiller civil de l'armée américaine en Afghanistan, a souligné que c'était la première fois que le Congrès "demandait une étude complète et approfondie d'une guerre américaine".

Cela signifie qu'il faudra examiner attentivement ce que nous avons fait de bien et de mal", a-t-il déclaré lors de l'audition qui s'est déroulée au siège de l'association "Veterans of Foreign War" (Vétérans de la guerre étrangère).

"Nous devons poser des questions difficiles, en particulier sur les décisions clés de la guerre, sur la manière dont elles ont été prises et sur les raisons qui les ont motivées", a-t-il poursuivi. "Nous serons intransigeants dans notre quête de réponses.

Le premier témoin, l'ancien ambassadeur américain Ronald Neumann, a insisté sur la nécessité d'examiner la manière dont les décisions politiques ont été mises en œuvre.

Vétéran de la guerre du Viêt Nam, M. Neumann a déclaré que "pratiquement aucune leçon valable n'a été tirée" de ce conflit pour l'Afghanistan.

Parmi ces leçons, l'abandon des courtes périodes de service pour les officiers supérieurs, qui, selon lui, freinent le transfert des connaissances aux successeurs et sont "l'équivalent institutionnel d'une lobotomie frontale".