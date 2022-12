La commission de la Chambre des représentants des États-Unis votera le 19 décembre pour le vote sur les saisines, le rapport, le 6 janvier.

Le représentant américain démocrate Bennie Thompson a déclaré aux journalistes au Capitole que le rapport serait mis en ligne le 21 décembre.

Le comité restreint composé de sept démocrates et de deux républicains a passé plus d'un an à enquêter sur l'attaque du Capitole par des milliers de partisans du président de l'époque, Donald Trump, après que ce dernier ait prononcé un discours enflammé affirmant à tort que sa défaite face au démocrate Joe Biden était le résultat d'une fraude électorale.

Le panel n'a pas dit qui pourrait être renvoyé pour des accusations criminelles ni sur quelles accusations. Un renvoi ne signifie pas nécessairement que le ministère de la Justice, qui mène sa propre enquête sur l'émeute, décidera de porter des accusations.