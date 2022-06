La commission du Congrès sur les émeutes au Capitole promet des auditions sur Trump et le "gros mensonge".

La commission de la Chambre des représentants qui enquête sur l'émeute des partisans de Trump a jeté les bases, jeudi soir, d'au moins cinq audiences à venir qui se concentreront sur les groupes et les personnes qui, selon elle, ont été impliqués dans la préparation et la mise en scène de l'émeute. Les témoignages porteront également sur les activités de Trump avant et pendant l'attaque.

À partir de 10 heures ET/1400 GMT lundi, la commission se concentrera sur l'affirmation de Trump selon laquelle sa défaite face au démocrate Joe Biden était due à des allégations infondées de fraude électorale, le "Big Lie".

La troisième audience, le 15 juin, portera sur les efforts de Trump pour remplacer le procureur général des États-Unis afin de constituer une équipe au ministère de la Justice pour promouvoir ses fausses allégations électorales. Jeffrey Rosen, le procureur général par intérim à l'époque, fait partie de ceux qui doivent témoigner, selon une personne au fait de la question.

Sur sa plateforme Internet Truth Social, Trump a qualifié vendredi l'ancien procureur général William Barr de "faible et effrayé". Barr a démissionné en décembre 2021 et a témoigné devant la commission qu'il n'avait pas vu de preuve de fraude électorale importante.

Trump a également nié avoir provoqué la prise d'assaut du Capitole ou approuvé les chants de la foule visant à "pendre" son vice-président, Mike Pence, pour avoir rempli le rôle cérémonial de certification officielle du résultat de l'élection.

UNE FOULE VIOLENTE

La quatrième audience, prévue le 16 juin, portera sur Pence, tandis que les deux dernières se concentreront sur "la façon dont le président Trump a convoqué une foule violente et l'a dirigée, illégalement, pour marcher sur le Capitole des États-Unis", a déclaré M. Cheney.

L'attaque du Capitole par des milliers de personnes - dont beaucoup brandissaient des drapeaux de Trump et portaient son équipement caractéristique "Make America Great Again" - a retardé la certification de l'élection pendant des heures, blessé plus de 140 policiers et entraîné plusieurs décès.

Cet assaut a marqué la seule fois dans l'histoire des États-Unis où le pouvoir n'a pas été transmis pacifiquement d'un président à un autre.

Le comité n'a pas encore nommé de témoins supplémentaires, mais M. Cheney a déclaré que les prochaines audiences comprendront le témoignage de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice et de la Maison Blanche qui ont menacé de démissionner en raison des actions de M. Trump.

Cheney a également mis en cause le représentant républicain Scott Perry, affirmant qu'il a demandé à Trump une grâce présidentielle pour son rôle dans la tentative de renverser l'élection. Cheney a également déclaré que de "multiples" autres membres républicains du Congrès ont également demandé le pardon, bien qu'elle n'ait pas cité de noms.

Les porte-parole de Perry et de la commission spéciale n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'affirmation de Cheney ou d'autres républicains qui auraient demandé la grâce de Trump.

Le représentant Jamie Raskin, membre démocrate du comité, a déclaré que de telles demandes étaient une "déclaration explicite de conscience de culpabilité".

"Allons-nous avoir des élites politiques qui déchaînent des foules pour essayer d'attaquer les résultats de l'élection et s'emparer de la présidence ?" a-t-il demandé.

Les législateurs républicains ont proposé peu de réponses à l'audition.

La Conservative Political Action Conference, cependant, a rejeté le travail de la commission comme une "chasse aux sorcières".