La commission du Sénat américain soutient la candidature de Biden au poste d'ambassadeur en Ukraine

On s'attend à ce que Brink obtienne facilement sa confirmation à un poste crucial qui est vacant depuis trois ans.

Le comité a tenu l'audience de confirmation de Brink le 10 mai, deux semaines seulement après que Biden ait transmis son nom au Sénat. Cette action rapide a souligné le désir des démocrates et des républicains de Biden d'envoyer un ambassadeur pour soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy alors qu'il fait face à l'invasion de la Russie.

Le Sénat devrait approuver dans le courant de la semaine près de 40 milliards de dollars de soutien militaire et humanitaire à Kiev.

Native du Michigan et parlant russe, Mme Brink est actuellement ambassadrice des États-Unis en Slovaquie. Elle fait carrière dans la diplomatie depuis 25 ans et a travaillé en Ouzbékistan et en Géorgie, ainsi qu'à plusieurs postes de direction au sein du département d'État et du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche.

Brink a été confirmée par un vote vocal unanime en 2019, lorsque l'ancien président républicain Donald Trump l'a nommée pour le poste à Bratislava.