La commission nigériane des droits de l'homme a déclaré mardi qu'elle avait terminé ses auditions dans le cadre d'une enquête sur un rapport de Reuters selon lequel l'armée avait mis en place un programme secret d'avortement dans le cadre de sa lutte contre les insurgés islamistes dans le nord-est du pays.

L'armée nigériane a précédemment déclaré que cette information était fausse.

La Commission nationale des droits de l'homme (NHRC), nommée par le gouvernement, a créé un groupe spécial en février 2023 pour enquêter sur ces allégations et a mené des auditions dans la capitale Abuja et dans l'État de Borno, dans le nord-est du pays.

La NHRC a déclaré que les auditions étaient terminées, le procureur général de l'État de Borno et les militaires s'étant adressés au groupe mardi. La commission n'a pas précisé quand elle serait prête à présenter ses conclusions et si celles-ci seraient rendues publiques.

"L'armée a demandé à la commission de l'absoudre de toutes les allégations contenues dans le rapport de Reuters qui a suscité des inquiétudes", a déclaré la NHRC dans un message sur X.

Reuters a rapporté en décembre 2022, sur la base de dizaines de témoignages et de documents, que le programme militaire d'avortement avait permis d'interrompre au moins 10 000 grossesses chez des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup avaient été enlevées et violées par des militants islamistes.