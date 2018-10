La communauté juive de Pittsburgh invite Trump à dénoncer le nationalisme blanc

PITTSBURGH, Pennsylvanie, 30 octobre (Reuters) - Donald Trump devait se rendre mardi dans la synagogue de Pittsburgh où onze personnes ont été tuées ce week-end pour se recueillir avec la communauté juive de la ville, qui l'invite à dénoncer le nationalisme blanc.

Dans une lettre ouverte adressée au président américain, l'association juive Bend the Arc écrit: "Vous n'êtes pas le bienvenu à Pittsburgh tant que vous ne dénoncerez pas fermement le nationalisme blanc".

Cette lettre a été signée par plus de 43.000 personnes, précise l'association.

Plus de 250 personnes ont dit qu'elles participeraient à une marche silencieuse pour protester contre la visite de Donald Trump.

Samedi matin, Robert Bowers, 46 ans, a fait irruption à l'intérieur de la synagogue Tree of Life à Squirrel Hill en criant "tous les juifs doivent mourir" et a ouvert le feu sur les fidèles.

Il a reconnu les faits lundi devant un juge qui l'a placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Il doit répondre de 29 chefs d'inculpation, dont violence par armes à feu, violation des droits civiques et crime de haine. Plusieurs de ces accusations sont passibles de la peine de mort.

Bowers a publié de nombreux articles antisémites sur internet, dont le dernier a été diffusé samedi matin. Il y reprochait au président Donald Trump de ne pas avoir fait le nécessaire pour empêcher les juifs de "contaminer" les Etats-Unis.

Dans celui qu'il a envoyé samedi matin, il accusait l'Hebrew Immigrant Aid Society d'"attirer les envahisseurs pour tuer notre peuple". "Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder mon peuple se faire massacrer. Ajustez vos lunettes, j'y vais", ajoutait-il.

L'antisémitisme "doit être condamné et combattu partout où il se présente", a souligné samedi Donald Trump. Le président avait estimé un peu plus tôt que la fusillade n'avait pas grand chose à voir avec la législation sur les armes à feu et a assuré que les choses auraient été différentes s'il y avait eu des agents de sécurité dans la synagogue.

Mais comme après la mort d'une militante antiraciste en marge d'une manifestation de suprémacistes blancs l'an dernier à Charlottesville, Donald Trump fait lui-même l'objet de vives critiques pour sa mansuétude envers les mouvances d'extrême droite. (Jessica Resnick-Ault; avec Steve Holland à Washington; Pierre Sérisier, Jean-Philippe Lefief, Jean Terzian, Guy Kerivel, Tangi Salaün et Arthur Connan pour le service français)