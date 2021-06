La compagnie BLS renforce son offre de train-autos

Sion (awp/ats) - Durant les vacances d'été, la compagnie ferroviaire BLS étoffe son offre de trains pouvant transporter des voitures. Le trafic sera renforcé dans le tunnel du Lötschberg reliant Kandersteg (BE) et Goppenstein (VS) ainsi qu'entre Brigue (VS) et Iselle (I). Les directs reprennent par ailleurs du service entre Berne et l'Italie.

En raison des travaux de construction dans le tunnel de faîte du Lötschberg, depuis Pâques, seuls trois trains-autos circulent par heure le week-end. Une quatrième navette sera ajoutée dès le 2 juillet, indique mercredi la compagnie puisque actuellement moins de trains de marchandises traversent le tunnel. Ce changement restera en vigueur jusqu'au 17 octobre.

Face à la recrudescence de demandes, la compagnie BLS revient à l'horaire normal sur le Simplon. À partir du 1er juillet, un train de voitures reliera toutes les 90 minutes la valaisanne Brigue à l'italienne Iselle. Et ce jusqu'en fin de soirée.

Enfin, dès ce vendredi la compagnie ferroviaire proposera à nouveau des trains-autos directs entre Kandersteg et Iselle, une liaison qui avait été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus. Les billets pour ce trajet doivent être réservés à l'avance.

ats/jh