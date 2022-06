La compagnie Frontier relève son offre sur Spirit, courtisé par JetBlue

New York (awp/afp) - La compagnie aérienne américaine Frontier a relevé vendredi son offre sur sa concurrente Spirit Airlines, également courtisée par JetBlue, à quelques jours de l'assemblée générale qui doit soumettre la reprise au vote.

Frontier a rajouté 2 dollars en numéraire par action et son offre, essentiellement composée d'actions, valorise désormais sa cible à 2,63 milliards de dollars environ.

En février, Frontier et Spirit avaient dévoilé leur projet de fusion, les actionnaires de Spirit détenant, au terme de l'opération, 48,5% du capital de Frontier.

Début avril, JetBlue, leur rival sur le marché des vols à bas prix, a formulé une offre concurrente, relevée lundi, et qui valorise désormais Spirit 3,63 milliards de dollars.

Le conseil d'administration de Spirit s'oppose à un rapprochement avec JetBlue, faisant valoir que l'union des deux compagnies serait retoquée par les autorités de régulation.

JetBlue s'est engagé à céder plus d'actifs qu'initialement prévu pour obtenir le feu vert du régulateur et prévoit notamment de mettre fin à la présence de Spirit à New York et Boston après l'avoir absorbé.

Les actionnaires de Spirit devront se déterminer sur l'offre de Frontier, approuvée par les administrateurs, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin.

JetBlue a réagi vendredi au relèvement de l'offre de Frontier, soulignant que la sienne était "supérieure", notamment en ce qu'elle était entièrement en numéraire.

Même remontée, la proposition de Frontier demeure 27% moins élevée que celle de JetBlue.

