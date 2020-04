La compagnie aérienne Virgin Australia se déclare en cessation de paiements

Brisbane (awp/afp) - Virgin Australia a annoncé mardi se mettre volontairement en cessation de paiements, devenant la première grande compagnie aérienne à s'effondrer sous le choc de l'épidémie de coronavirus.

Dans un avis à la Bourse australienne, Virgin a toutefois déclaré vouloir maintenir ses vols tout en confiant son sort à des administrateurs judiciaires.

"Notre décision aujourd'hui (mardi) consiste à assurer l'avenir du groupe Virgin Australia et sa renaissance après la crise du Covid-19", a expliqué son PDG Paul Scurrah dans un communiqué.

"L'Australie a besoin d'une deuxième compagnie aérienne et nous sommes déterminés à continuer nos vols", a-t-il ajouté. Qantas est la principale compagnie aérienne australienne devant Virgin.

Virgin Australia, endettée à hauteur de quelque 5 milliards de dollars australiens (3,2 milliards de dollars), avait réclamé aux autorités australiennes un prêt de quelque 1,4 milliard de dollars australiens pour se maintenir à flot, ce que le gouvernement avait refusé.

Virgin Australia est la propriété de plusieurs firmes étrangères, dont le groupe Virgin qui détient 10% du capital.

Quatre experts de la firme d'audit Deloitte ont été désignés comme administrateurs.

"Notre but est de mettre en oeuvre un processus de restructuration et de refinancement de l'activité et sortir de la phase d'administration le plus vite possible", a déclaré Waugan Strawbridge, l'un de ses administrateurs.

"Nous avons commencé à chercher des tierces parties prêtes à participer à la recapitalisation et à l'avenir de l'entreprise, et plusieurs ont exprimé leur intérêt", a-t-il ajouté.

Virgin Australia, qui était déjà mal en point financièrement avant l'épidémie de Covid-19, a suspendu tous ses vols internationaux après la décision de l'Australie de fermer ses frontières aux non-résidents pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Elle n'opère plus qu'un vol intérieur. Quelque 8.000 de ses 10.000 employés sont en chômage technique.

Le secteur aérien australien, qui est dominé par Qantas et Virgin Australia, a bénéficié d'un plan d'aide du gouvernement fédéral de 715 millions d'AUD pour faire face au manque de rentrées financières lié à la suspension des vols.

Virgin Australia était déjà en difficulté avant que le secteur aérien mondial ne se trouve emporté par les répercussions du nouveau coronavirus.

La compagnie australienne avait déploré en 2019 une perte sous-jacente avant impôt de 71 millions AUD.

afp/jh