La compagnie aérienne brésilienne Azul a annoncé jeudi une réduction de sa perte au deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché, et ses actions ont bondi de près de 9% alors qu'elle a fourni ses premières mises à jour depuis l'achèvement d'un vaste plan de restructuration au début de l'année.

Les actions négociées à Sao Paulo de la plus grande compagnie aérienne du Brésil en nombre de vols et de villes desservies ont bondi de 8,9 % après le rapport, ce qui en fait l'une des plus fortes hausses de l'indice boursier Bovespa du Brésil, alors que les analystes ont exprimé leur optimisme quant à l'avenir de la compagnie.

Azul a enregistré une perte ajustée de 1,33 real par action pour les trois mois se terminant en juin, une amélioration par rapport à la perte de 1,77 real enregistrée il y a un an.

La perte est inférieure à la perte de 1,49 real par action prévue par les analystes

interrogés par Refinitiv

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a également dépassé les attentes à 1,15 milliard de reais (237,34 millions de dollars).

"La marge EBITDA de 27 %, malgré la faible saisonnalité du deuxième trimestre, indique que la société est sur la bonne voie pour continuer à améliorer sa rentabilité au cours des prochains trimestres", ont déclaré les analystes d'Itau BBA dans une note aux clients.

Le directeur financier Alex Malfitani a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse que l'on s'attendait à un EBITDA de 6 milliards de reais ou plus en 2024.

Après avoir conclu des accords en mars avec des

loueurs d'avions

d'avions pour leur donner des actions et de la dette négociable en échange de paiements moins élevés, la compagnie aérienne a annoncé en juin une

offre d'échange

pour retarder les échéances des obligations expirant en 2024 et 2026 et a ensuite levé 800 millions de dollars en

billets

échéant en 2028.

Le directeur général John Rodgerson a qualifié le deuxième trimestre de l'un des plus importants de l'histoire d'Azul en raison des progrès réalisés sur ce front.

"Nous sommes enthousiastes pour les mois à venir, car nous entrons dans la période saisonnière la plus forte de l'année, avec un environnement très constructif en termes de demande, de prix et de capacité", a ajouté M. Rodgerson dans un communiqué.

Azul a déclaré qu'il prévoyait d'achever les renégociations de ses obligations avec les bailleurs et les fabricants d'équipement au plus tard en septembre, estimant que les paiements de location seraient réduits de 1,5 milliard de reais en 2023 et de 1,1 milliard en 2024.

Les analystes de BTG Pactual ont déclaré que les investisseurs devraient accorder moins d'attention au deuxième trimestre et se concentrer plutôt sur la conclusion du plan de restructuration, un rebond des volumes au second semestre et la dynamique concurrentielle d'Azul.

"Malgré notre note 'neutre' actuelle, nous sommes de plus en plus positifs à l'égard d'Azul", ont-ils déclaré. "Si la structure des coûts reste sous contrôle et que les taux à long terme continuent de baisser, nous pensons que l'action peut continuer à se redresser."

(1 $ = 4,8454 reais) (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de David Gregorio)