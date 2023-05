La compagnie aérienne indienne Go First Airways demande une résolution d'insolvabilité

Aujourd'hui à 14:19 Partager

La compagnie aérienne indienne Go First Airways a déclaré mardi qu'elle demandait une résolution d'insolvabilité et qu'elle ne pouvait plus continuer à faire face à ses obligations financières, accusant les "moteurs défectueux" de la société américaine Pratt & Whitney d'être à l'origine de l'immobilisation de 50 % de sa flotte.

Pratt & Whitney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Voici quelques réactions à cette affaire : MARK MARTIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, AVIATION CONSULTANCY MARTIN CONSULTING LLC "Je suis un peu abasourdi d'apprendre que Pratt & Whitney a déposé son bilan et qu'elle s'apprête à faire appel au BAC. Je continue à penser que ce n'est peut-être pas la fin de Go First. Cela doit être un véhicule et un moyen pour que quelqu'un de nouveau prenne le relais." JINESH JOSHI, ANALYSTE DE RECHERCHE, PRABHUDAS LILLADHER PVT LTD "Go First a commandé une part de marché de 8,9 % en CY22 et la disruptive soudaine des opérations est susceptible de profiter à d'autres acteurs et d'augmenter les tarifs aériens en raison des contraintes d'approvisionnement."