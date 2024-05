La compagnie aérienne Grupo Aeroméxico SAB de CV a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, comme elle l'a indiqué lundi à l'autorité américaine de régulation des marchés financiers.

La société fait partie des nombreuses entreprises étrangères qui ont afflué vers les bourses américaines au cours des derniers mois, car elles cherchent à profiter de la plus grande réserve de capitaux et des valorisations plus élevées qu'offrent les marchés américains.

Grupo Aeroméxico prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "AERO".

Barclays Capital, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities et Evercore Group sont les principaux souscripteurs de l'offre.