La compagnie aérienne portugaise TAP déclare que son redressement est en bonne voie malgré les coûts du carburant et les effets de change.

"Nous mettons en œuvre le plan (de restructuration), qui permettra de créer une TAP nouvelle et rajeunie", a déclaré Christine Ourmieres-Widener devant une commission parlementaire.

La compagnie aérienne, contrôlée à 72,5 % par l'État portugais, a été sauvée par un plan de sauvetage de 3,2 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) approuvé par Bruxelles. Elle a réduit sa flotte, supprimé plus de 2 900 emplois et baissé les salaires.

Après avoir enregistré une perte record de 1,6 milliard d'euros en 2021, due en partie à la fermeture de son activité de maintenance d'avions au Brésil et à un euro plus faible, TAP vise à obtenir des résultats d'exploitation positifs en 2023 et un bénéfice net en 2025.

L'un des principaux défis est que les coûts estimés du carburant de cette année sont désormais supérieurs de 300 millions d'euros aux prévisions précédentes et que leur impact doit encore se faire sentir dans ce qui reste de l'année, a déclaré le PDG.

Ourmieres-Widener a déclaré que TAP opérait à 90% de ses niveaux pré-pandémie, mais a averti que les perspectives économiques s'affaiblissaient et qu'il y avait un risque que la forte demande actuelle ralentisse à nouveau.

Après deux années de voyages interrompus par la pandémie, les compagnies aériennes du monde entier ont fait un retour en force ces derniers mois, surfant sur une vague de demande refoulée qui les a encouragées à augmenter leur capacité. Mais la reprise de l'industrie est menacée par une flambée des prix mondiaux du kérosène, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Ce n'est pas parce que nous volons à 90% de la capacité de 2019 que nous sommes dans une bonne position financière, nous n'avons pas encore récupéré. Nous avons un plan pour nous rétablir. Le rétablissement signifie générer un revenu net positif", a déclaré Ourmieres-Widener aux législateurs.

(1 $ = 0,9349 euros)