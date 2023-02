La compagnie aérienne sud-africaine en faillite Comair poursuit Boeing pour l'achat de 737 MAX

Boeing "a fait passer les profits avant la sécurité et a mené un plan de tromperie", selon la plainte déposée par Comair lundi devant le tribunal de district américain de Seattle. Boeing s'est refusé à tout commentaire.

Comair a déclaré que Boeing avait commis une fraude en ne divulguant pas les problèmes d'un système clé de contrôle de vol lié à deux crashs mortels de 737 MAX en 2018 et 2019 en Indonésie et en Éthiopie qui ont tué 346 personnes et conduit à l'immobilisation au sol du MAX pendant 20 mois.

Comair a exploité des vols pour British Airways et sa propre marque Kulula.com jusqu'à ce qu'elle interrompe ses activités en juin.

La compagnie aérienne a déclaré que Boeing a refusé de rembourser 45,2 millions de dollars d'acomptes qu'elle avait versés pour sept avions MAX. Elle avait payé et reçu un 737 MAX.

La compagnie aérienne nationale polonaise PLL LOT a poursuivi Boeing fin 2021 à Seattle pour des motifs similaires concernant l'achat de 737 MAX et le procès est en cours.

En octobre, LOT a demandé à un juge américain du Texas de déclarer qu'elle était une victime dans l'affaire du 737 MAX de Boeing et a déclaré avoir au moins 250 millions de dollars de dommages.

Le juge de district américain Reed O'Connor a statué en octobre que les personnes tuées dans deux crashs de Boeing 737 MAX sont légalement des "victimes de crimes". LOT a fait valoir qu'elle devrait avoir les mêmes droits.

Le mois dernier, Boeing a plaidé non coupable d'une accusation de complot de fraude pour le 737 MAX après que les familles se soient opposées à un accord de poursuite différée du ministère de la Justice de 2021 pour résoudre l'enquête sur la conception défectueuse de l'avion.

O'Connor avait ordonné la mise en accusation. O'Connor étudie une demande des familles de nommer un examinateur indépendant pour superviser le respect de l'accord par Boeing. Boeing s'oppose à cette demande et affirme avoir respecté l'accord au cours des deux dernières années.