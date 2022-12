La compagnie aérienne turque MNG Airlines va entrer en bourse au NYSE

La fusion a une valeur d'entreprise pro-forma de 676 millions de dollars, et a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, a déclaré MNG dans un communiqué.

La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de 2023.

Golden Acquisition Corp, qui est devenue publique en 2020, est dirigée par le directeur général Makram Azar, un ancien banquier de Barclays, et compte Xavier Rolet, un ancien PDG de la Bourse de Londres, comme administrateur indépendant.

MNG Airlines, dont le siège social est à Istanbul, a commencé ses activités en 1996 et dessert des entreprises dans 41 pays avec plus de 3 500 vols par an.