La compagnie d'électricité de Bosnie et le gouvernement rejettent les sous-traitants chinois pour une centrale au charbon

Le gouvernement a accepté la proposition de la société de services publics EPBiH selon laquelle l'équipement chinois ne devait pas remplacer un plan original visant à utiliser des sous-traitants de General Electric pour l'expansion de la centrale de Tuzla, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

L'accord de l'EPBiH avec China Gezhouba Group et Guandong Electric Power Design pour la construction d'une unité de 450 mégawatts (MW) à Tuzla à un coût de 1,8 milliard de marka bosniaques (926 millions de dollars) a été retardé après que General Electric se soit retiré du projet en 2020.

"Le résumé de toutes les conclusions (...) est qu'un sous-traitant alternatif a été rejeté, et que le contrat devrait être réinitialisé à la configuration originale et sa réalisation continuer comme il a été convenu en 2014", a déclaré le ministre de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération, Nermin Dzindic.

Si le contrat ne peut être rempli dans ces conditions, l'EPBiH doit demander l'approbation du gouvernement pour rompre le contrat, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

M. Dzindic a déclaré que les informations et les recommandations du gouvernement seront transmises au parlement régional qui prendra la décision finale sur le projet.

Le chien de garde de l'énergie de l'Union européenne a déclaré l'année dernière que la garantie du gouvernement de la Fédération pour le prêt chinois de 1,2 milliard de marka bosniaques pour le projet constituait une aide d'État et était illégale.

(1$ = 1,943 marka bosniaque)