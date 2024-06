La compagnie ferroviaire américaine de transport de passagers Amtrak a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à atteindre pour la première fois cette année les niveaux de fréquentation d'avant la catastrophe de 2019, en dépit d'une capacité réduite.

Le PDG d'Amtrak, Stephen Gardner, dira à une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis lors d'une audience que la fréquentation au cours des sept premiers mois de l'exercice budgétaire du chemin de fer qui a commencé le 1er octobre était de 20% plus élevée, et les revenus des billets de 10% plus élevés par rapport à la même période en 2023. "Nous sommes en bonne voie pour établir un nouveau record historique de fréquentation en dépassant les 32,3 millions de passagers" en 2019, indique le témoignage écrit de Gardner. (Reportage de David Shepardson ; édition de Diane Craft)